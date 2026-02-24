onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burak Özçivit’in 150 Milyon TL’lik Dev Yatırım İddiası Gündem Oldu!

Burak Özçivit’in 150 Milyon TL’lik Dev Yatırım İddiası Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.02.2026 - 15:37

Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit, bu kez yeni yatırım iddiasıyla gündemde. Uzun yıllar boyunca “Kuruluş Osman” dizisinde Osman Bey karakterine hayat vererek reyting listelerinin zirvesinde yer alan Özçivit'in İstanbul Eyüpsultan’dan tam 150 milyon TL’lik yatırım yaparak 30 daire satın aldığı öne sürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarının en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, yıllardır yer aldığı projelerle hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türk televizyonlarının en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, yıllardır yer aldığı projelerle hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Özellikle “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki performansıyla büyük çıkış yakalayan Özçivit, ardından “Kara Sevda” ile uluslararası ün kazandı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra kazancıyla da sık sık gündeme gelen Özçivit’in daha önce de mal varlığı konuşulmuştu. Lüks araçları, yurt dışındaki hayran buluşmaları ve reklam anlaşmalarıyla dikkat çeken oyuncunun gayrimenkul yatırımlarına ağırlık verdiği iddia ediliyordu.

Şimdi ise yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Burak Özçivit, İstanbul Eyüpsultan’dan 150 milyon TL’lik yatırım yaparak 30 daire satın aldığı iddiası gündem oldu.

Şimdi ise yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Burak Özçivit, İstanbul Eyüpsultan’dan 150 milyon TL’lik yatırım yaparak 30 daire satın aldığı iddiası gündem oldu.

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada yayılırken, “servetine servet kattı” yorumları da gecikmedi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın