Burak Özçivit’in 150 Milyon TL’lik Dev Yatırım İddiası Gündem Oldu!
Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit, bu kez yeni yatırım iddiasıyla gündemde. Uzun yıllar boyunca “Kuruluş Osman” dizisinde Osman Bey karakterine hayat vererek reyting listelerinin zirvesinde yer alan Özçivit'in İstanbul Eyüpsultan’dan tam 150 milyon TL’lik yatırım yaparak 30 daire satın aldığı öne sürüldü.
Türk televizyonlarının en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, yıllardır yer aldığı projelerle hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.
Şimdi ise yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Burak Özçivit, İstanbul Eyüpsultan’dan 150 milyon TL’lik yatırım yaparak 30 daire satın aldığı iddiası gündem oldu.
