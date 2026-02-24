Aylık Geliri Merak Konusu Oldu: Melih Abuaf Çocuk Kanallarının Abone Sayısıyla Dikkat Çekti!
Dijital içerik dünyasında kendine güçlü bir yer edinen Melih Abuaf, sahibi olduğu YouTube kanallarıyla yeniden gündeme geldi. Abuaf, toplamda 14 milyona yakın aboneye ulaşan çocuk kanallarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Melih Abuaf, özellikle YouTube’da ürettiği aile ve çocuk odaklı içeriklerle tanınan bir dijital içerik üreticisi.
Melih Abuaf'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
