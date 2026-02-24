onedio
Aylık Geliri Merak Konusu Oldu: Melih Abuaf Çocuk Kanallarının Abone Sayısıyla Dikkat Çekti!

Aylık Geliri Merak Konusu Oldu: Melih Abuaf Çocuk Kanallarının Abone Sayısıyla Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.02.2026 - 14:37

Dijital içerik dünyasında kendine güçlü bir yer edinen Melih Abuaf, sahibi olduğu YouTube kanallarıyla yeniden gündeme geldi. Abuaf, toplamda 14 milyona yakın aboneye ulaşan çocuk kanallarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Melih Abuaf, özellikle YouTube’da ürettiği aile ve çocuk odaklı içeriklerle tanınan bir dijital içerik üreticisi.

Melih Abuaf, özellikle YouTube'da ürettiği aile ve çocuk odaklı içeriklerle tanınan bir dijital içerik üreticisi.

Eğlenceli kurgular, oyuncak videoları, challenge’lar ve günlük yaşam konseptleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, sosyal medyada pozitif ve enerjik bir profil çizen Abuaf, içerikleriyle dikkat çekiyor.

Melih Abuaf'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Melih Abuaf'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Paylaştığı karelerde Çuf Çuf Çocuk Şarkıları, Karpuz Adam, Pırtık ve Afacan TV gibi kanalların kurucusu olduğunu söyleyen Melih Abuaf'ın bu kanallarının toplam abone sayısının 14 milyona yaklaştığı görüldü. Türkiye’de 'çocuk' kategorisinde üretim yapan içerik üreticileri arasında oldukça dikkat çekici bir seviyeye işaret eden bu rakam ünlü Youtuber'ın aylık kazancı konusunda meraklı bakışları artırdı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
