Kilo Değişimiyle Sık Sık Gündeme Gelen Selena Gomez’in Mayolu Pozları Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
25.02.2026 - 14:48

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Benny Blanco ile geçtiğimiz eylül ayında evlenen Selena Gomez, yoğun temposuna kısa bir mola verdi. Ünlü yıldız, yakın arkadaşlarıyla birlikte Meksika’ya tatile çıktı. Gomez’in plajdaki görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde.

2024’ün sonunda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan Selena Gomez, 2025 yılının Eylül ayında da Kaliforniya’da gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Evlilik sonrası bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden Gomez, bu kez yakın arkadaşlarıyla yaptığı tatille gündeme geldi.

Ünlü yıldız, kız arkadaş grubuyla birlikte Meksika’nın popüler tatil yerlerinden Los Cabos’a gitti.

Beş yıldızlı lüks bir tatil köyünde konaklayan grup, güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı. 33 yaşındaki Selena Gomez, plajda denize girerken ve güneşlenirken objektiflere yansıdı. Yoğun güneşten korunmak için geniş kenarlı hasır şapka ve büyük siyah güneş gözlüğü tercih eden Gomez’in mayolu halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Uzun süredir lupus hastalığıyla mücadele eden ünlü yıldızın, kullandığı ilaçlar nedeniyle zaman zaman kilo ve vücut görünümünde değişiklikler yaşadığı biliniyor. Bu nedenle sık sık farklı fiziksel görünümleriyle gündeme gelen Gomez’in plaj görüntüleri de sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Bazı kullanıcılar ünlü isme destek mesajları paylaşırken, bazı yorumlar ise tartışma yarattı.

