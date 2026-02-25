Kilo Değişimiyle Sık Sık Gündeme Gelen Selena Gomez’in Mayolu Pozları Olay Yarattı!

Beş yıldızlı lüks bir tatil köyünde konaklayan grup, güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı. 33 yaşındaki Selena Gomez, plajda denize girerken ve güneşlenirken objektiflere yansıdı. Yoğun güneşten korunmak için geniş kenarlı hasır şapka ve büyük siyah güneş gözlüğü tercih eden Gomez’in mayolu halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Uzun süredir lupus hastalığıyla mücadele eden ünlü yıldızın, kullandığı ilaçlar nedeniyle zaman zaman kilo ve vücut görünümünde değişiklikler yaşadığı biliniyor. Bu nedenle sık sık farklı fiziksel görünümleriyle gündeme gelen Gomez’in plaj görüntüleri de sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Bazı kullanıcılar ünlü isme destek mesajları paylaşırken, bazı yorumlar ise tartışma yarattı.