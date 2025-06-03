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Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Marmaray'daki Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Kadın da Şikayetçi Oldu

Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Marmaray'daki Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Kadın da Şikayetçi Oldu

Saldırı marmaray
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.06.2025 - 13:31

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Babanın yumruklu saldırıya uğramadan önce kapı önünde tartıştığı kadın da şikayetçi oldu.

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Tüm Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Marmaray'da bir babanın çocukları yanında darbedilmesi tepki çekmişti.

Tüm Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Marmaray'da bir babanın çocukları yanında darbedilmesi tepki çekmişti.

Bu ana ilişkin çok kısa bir görüntü sosyal medya yayıldı ve babaya destek mesajları geldi. Ancak daha sonra o saldırı anlarına şahit olan gazeteci  Fuat Kozluklu, olayın perde arkasını sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyadaki linç kültürünün tehlikeli yanı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Edinilen bilgiye göre, Deniz E., iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a bindiğinde, kapı önünde duran 18 yaşındaki bir kadın yolcuya tepki gösterdi. Yer verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, Deniz E’nin kadına hakaret içeren sözler sarf etmesiyle alevlendi.

Edinilen bilgiye göre, Deniz E., iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a bindiğinde, kapı önünde duran 18 yaşındaki bir kadın yolcuya tepki gösterdi. Yer verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, Deniz E’nin kadına hakaret içeren sözler sarf etmesiyle alevlendi.

Bu sırada trende bulunan 50 yaşındaki E.D., genç kadının ağladığını görerek Deniz E’ye müdahale etti ve tartışma fiziksel bir arbedeye dönüştü. Kavgada Deniz E.’nin burnu kırılırken, olaya sonradan dahil olan 22 yaşındaki İ.A. da kavgaya karıştı. Çocukların korku dolu anlar yaşadığı olay, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın ardından Deniz E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve burnunda kırık tespit edildi. Deniz E., kavgada kendisini darp eden E.D. ve İ.A’dan şikayetçi oldu. İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D. “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. 

Gelişmeler bununla da kalmadı.

Kamuoyunun ikiye bölündüğü olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Kamuoyunun ikiye bölündüğü olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Show Haber'den Oya Nur Kaya'nın haberine göre, Marmaray'ın Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda yumruklu saldırı öncesi babanın tartıştığı kadın da hakarete maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayetçi olan kadının ifadesi ortaya çıktı. 

İfadesinde, ''Şahıs, trene binerken 'Çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklar sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?' dedi. Ben de kendisine 'Abi, özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Beni, 'Siz her yerde varsınız, sürekli ayak altındasınız' diyerek aşağıladı.

Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Ben kendisiyle tartışmaktan çekindim. Tren kalabalık olduğu için oradan uzaklaşamadım da. İnmek için kapıya yaklaşan biri, babaya 'Kızı ağlattın, yaptığını beğendin mi? Neden uzatıyorsun? Senin çocukların varsa o da birinin çocuğu' dedi. Ardından tartışma uzadı, ben ağlamaya devam ediyordum. Olay büyümesin diye babaya karşı tepki gösteren kişiyi de sakinleştirmeye çalıştım'' dediği öğrenildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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