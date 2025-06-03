Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Marmaray'daki Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Kadın da Şikayetçi Oldu

Bu sırada trende bulunan 50 yaşındaki E.D., genç kadının ağladığını görerek Deniz E’ye müdahale etti ve tartışma fiziksel bir arbedeye dönüştü. Kavgada Deniz E.’nin burnu kırılırken, olaya sonradan dahil olan 22 yaşındaki İ.A. da kavgaya karıştı. Çocukların korku dolu anlar yaşadığı olay, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın ardından Deniz E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve burnunda kırık tespit edildi. Deniz E., kavgada kendisini darp eden E.D. ve İ.A’dan şikayetçi oldu. İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D. “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

Gelişmeler bununla da kalmadı.