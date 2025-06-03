Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Marmaray'daki Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Kadın da Şikayetçi Oldu
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Babanın yumruklu saldırıya uğramadan önce kapı önünde tartıştığı kadın da şikayetçi oldu.
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Tüm Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Marmaray'da bir babanın çocukları yanında darbedilmesi tepki çekmişti.
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Edinilen bilgiye göre, Deniz E., iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a bindiğinde, kapı önünde duran 18 yaşındaki bir kadın yolcuya tepki gösterdi. Yer verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, Deniz E’nin kadına hakaret içeren sözler sarf etmesiyle alevlendi.
Kamuoyunun ikiye bölündüğü olayda yeni bir gelişme yaşandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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