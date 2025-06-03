Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Tutuklular İçin 'Kurban Bayramı' Kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklular için 'Kurban Bayramı' kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Tunç paylaşımında, Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüşe imkan sağlanacağını belirtti.
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Merakla beklenen haber geldi.
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Bakan Tunç, Kurban Bayramı'nda tutukluların açık görüş yapma imkanı sağlanacağını duyurdu.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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