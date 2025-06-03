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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Tutuklular İçin 'Kurban Bayramı' Kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Tutuklular İçin 'Kurban Bayramı' Kararı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.06.2025 - 12:31

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklular için 'Kurban Bayramı' kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Tunç paylaşımında, Kurban Bayramı'nda cezaevlerine açık görüşe imkan sağlanacağını belirtti.

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Merakla beklenen haber geldi.

Merakla beklenen haber geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından tutukluların görüşlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, Kurban Bayramı'nda tutukluların açık görüş yapma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Bakan Tunç, Kurban Bayramı'nda tutukluların açık görüş yapma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Tunç paylaşımında, 'Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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