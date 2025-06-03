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İçinden Uyuşturucu Çıkan Haribo'da Kriz Büyüyor: Hollanda’dan Sonra Belçika ve Lüksemburg’ta da Toplatılıyor

İçinden Uyuşturucu Çıkan Haribo'da Kriz Büyüyor: Hollanda’dan Sonra Belçika ve Lüksemburg’ta da Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 10:42 Son Güncelleme: 03.06.2025 - 10:57

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da ürünlerinde uyuşturucu madde tespit edilen Haribo ürünleri için toplatılma kararı verilmişti. Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika ve Lüksemburg’daki aynı parti Haribo’lar da raflardan toplatılıyor.

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Dünyanın en çok satılan şekerleme markalarından biri olan Haribo’nun başı, içinden uyuşturucu madde çıkan ürünü ile dertte.

Dünyanın en çok satılan şekerleme markalarından biri olan Haribo’nun başı, içinden uyuşturucu madde çıkan ürünü ile dertte.

Geçtiğimiz günlerde BBC’de yer alan habere göre; Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), ailece 1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tüketen kişilerin kendini kötü hissettiğini bildirdi. 

Yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu madde bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı ancak Haribo firması, tüm ürünlerini geri çağırdı.

İçinden uyuşturucu madde çıkan Haribo, Hollanda’dan sonra iki ülkede daha ürünlerini toplatıyor.

İçinden uyuşturucu madde çıkan Haribo, Hollanda’dan sonra iki ülkede daha ürünlerini toplatıyor.

Haribo krizi Belçika ve Lüksemburg’a da sıçradı. Ünlü şekerleme markası Haribo, bazı ürünlerinde esrar tespit edilmesinin ardından iki ülkede daha aynı partiye ait “Happy Cola F!ZZ” şekerlerini acilen geri çağırdı.

Haribo’dan açıklama geldi: Belçika ve Lüksemburg’ta da satılmış!

Haribo’dan açıklama geldi: Belçika ve Lüksemburg’ta da satılmış!

Haribo, yaptığı açıklamada durumu 'son derece ciddiye aldıklarını' vurgularken, geri çağırmanın yalnızca üretim kodu L341-4002307906 olan, kiloluk ambalajlı ve son kullanma tarihi Ocak 2026 olan ürünleri kapsadığını bildirdi. Aynı partiye ait şekerlemelerin Belçika ve Lüksemburg’da da satıldığının tespit edilmesiyle, bu ülkelerde de benzer şekilde geri çağırma süreci başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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