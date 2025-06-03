İçinden Uyuşturucu Çıkan Haribo'da Kriz Büyüyor: Hollanda’dan Sonra Belçika ve Lüksemburg’ta da Toplatılıyor
Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da ürünlerinde uyuşturucu madde tespit edilen Haribo ürünleri için toplatılma kararı verilmişti. Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika ve Lüksemburg’daki aynı parti Haribo’lar da raflardan toplatılıyor.
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Dünyanın en çok satılan şekerleme markalarından biri olan Haribo’nun başı, içinden uyuşturucu madde çıkan ürünü ile dertte.
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İçinden uyuşturucu madde çıkan Haribo, Hollanda’dan sonra iki ülkede daha ürünlerini toplatıyor.
Haribo’dan açıklama geldi: Belçika ve Lüksemburg’ta da satılmış!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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