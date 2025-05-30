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Haribo Jelibonun İçinden Uyuşturucu Çıktı! Hollanda’da Tüm Haribo’lar Toplatılıyor

Haribo Jelibonun İçinden Uyuşturucu Çıktı! Hollanda’da Tüm Haribo’lar Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.05.2025 - 08:30

Dünyanın en büyük şekerleme firmalarından biri olan Haribo'nun, Hollanda'da satışa sunulan bazı ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi. Yiyenler kendini kötü hissetti, yapılan incelemede şekerlemelerin içinde esrar olduğu ortaya çıkınca ülkedeki ürünlerin hepsi toplatıldı.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c5y...
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Tüm dünyada satışı bulunan şeker markası Haribo’nun Hollanda da satılan ürünlerinde uyuşturucu skandalı yaşandı.

Tüm dünyada satışı bulunan şeker markası Haribo’nun Hollanda da satılan ürünlerinde uyuşturucu skandalı yaşandı.

BBC’de yer alan habere göre; Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), ailece1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tüketen kişilerin kendini kötü hissettiğini bildirdi. 

Yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu madde bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı ancak Haribo firması, tüm ürünlerini geri çağırdı.

Söz konusu paketlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak belirtiliyor. Şimdiye kadar kaç kişinin etkilendiği netlik kazanmadı.

Firmadan açıklama geldi: Konuyu ciddiye alıyoruz ve nasıl olduğunu araştırıyoruz!

Firmadan açıklama geldi: Konuyu ciddiye alıyoruz ve nasıl olduğunu araştırıyoruz!

Polis yetkilileri, esrarın ürünlere nasıl karıştığını araştırıyor. NVWA’dan yapılan açıklamada, “Tüketildiğinde baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerine yol açabilecek ürünlerin dolaşımda olduğu” vurgulandı ve “bu şekerleri tüketmeyin” uyarısında bulunuldu.

Haribo'dan BBC’ye yapılan açıklamada, olayın ciddiyetle ele alındığı ve polisle birlikte olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı ifade edildi. Şirket, yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını, diğer ülkelerdeki ürünlerin güvende olduğunu belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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gveg

Çocuk ya da büyük ol , Haribo’yla mutlu ol dedikleri bu muymuş?😂

garibann

ben yazacaktım :))))))

umutcaglarural

Ben de gecen tavuk doner aldim icinden anahtarlik cikti. Cografya gercekten kaderdir

AsenA

🤣🤣🤣hayaller-hayatlar...

okisi

kanka benim dalga sendemi - yoo tezgaha bıraktım olum almadınmı - haaa o omuyduuuu ben onu kazana attım yaa