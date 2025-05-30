Haribo Jelibonun İçinden Uyuşturucu Çıktı! Hollanda’da Tüm Haribo’lar Toplatılıyor
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c5y...
Dünyanın en büyük şekerleme firmalarından biri olan Haribo'nun, Hollanda'da satışa sunulan bazı ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi. Yiyenler kendini kötü hissetti, yapılan incelemede şekerlemelerin içinde esrar olduğu ortaya çıkınca ülkedeki ürünlerin hepsi toplatıldı.
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Tüm dünyada satışı bulunan şeker markası Haribo’nun Hollanda da satılan ürünlerinde uyuşturucu skandalı yaşandı.
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Firmadan açıklama geldi: Konuyu ciddiye alıyoruz ve nasıl olduğunu araştırıyoruz!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Çocuk ya da büyük ol , Haribo’yla mutlu ol dedikleri bu muymuş?😂
ben yazacaktım :))))))
Ben de gecen tavuk doner aldim icinden anahtarlik cikti. Cografya gercekten kaderdir
🤣🤣🤣hayaller-hayatlar...
kanka benim dalga sendemi - yoo tezgaha bıraktım olum almadınmı - haaa o omuyduuuu ben onu kazana attım yaa