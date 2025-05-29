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Yeni İnfaz Düzenlenmesinin Ayrıntıları Belli Oldu: Yaklaşık 20 Bin Mahkum Yararlanacak

Yeni İnfaz Düzenlenmesinin Ayrıntıları Belli Oldu: Yaklaşık 20 Bin Mahkum Yararlanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2025 - 15:38

AKP’nin hazırladığı yeni yargı paketinin detayları belli oldu. 30 maddeden oluşan yeni infaz paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Gül, 9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacağını duyurdu. Yeni infaz paketinden 19 bin 800 mahkumun yararlanacağı tahmin ediliyor.

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Son günlerde tartışılan yeni infaz paketi ile ilgili ilk açıklama geldi.

Son günlerde tartışılan yeni infaz paketi ile ilgili ilk açıklama geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan yeni infaz paketinin detaylarını duyurdu. Yeni tasarıya göre, hükümlü koşullu salıverme tarihine kadar ceza süresinin en az 10'da 1'i ceza infaz kurumunda geçirecek. 

Güler, '2 yıl altı ceza alan da sürenin onda birini cezaevinde geçirecek.' dedi.

AKP Grup Başkanı “Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ile toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.” ifadelerini kullandı.

'2 yıl altı ceza alan da sürenin onda birini cezaevinde geçirecek.' ifadelerini kullandı.

Hasta mahkumlara tahliye yolu.

Hasta mahkumlara tahliye yolu.

Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkardıklarını söyleyen Güler, 'Hastalık ve engellilikte ağırlaştırılmış müebbet dışında Adli Tıp'tan alınacak rapor doğrultusunda konutta geçirmeyi getiriyoruz.' dedi.

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Yeni infaz paketi nedir? 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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