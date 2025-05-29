Yeni İnfaz Düzenlenmesinin Ayrıntıları Belli Oldu: Yaklaşık 20 Bin Mahkum Yararlanacak

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan yeni infaz paketinin detaylarını duyurdu. Yeni tasarıya göre, hükümlü koşullu salıverme tarihine kadar ceza süresinin en az 10'da 1'i ceza infaz kurumunda geçirecek.

Güler, '2 yıl altı ceza alan da sürenin onda birini cezaevinde geçirecek.' dedi.

AKP Grup Başkanı “Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ile toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.” ifadelerini kullandı.

'2 yıl altı ceza alan da sürenin onda birini cezaevinde geçirecek.' ifadelerini kullandı.