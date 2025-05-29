İnfaz Paketi Nedir? İnfaz Paketi İçeriğinde Ne Var?
On binlerce mahkumun ve yakınlarının gözü infaz paketinde. 'Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM’ye 29 Mayıs 2025 tarihinde sunuldu. 10. Yargı Paketi kapsamında yeni infaz düzenlemelerinin ne olacağı ve af gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, infaz paketi nedir? İnfaz paketi içeriğinde ne var?
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İnfaz paketi nedir?
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İnfaz Paketi İçeriğinde Ne Var?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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