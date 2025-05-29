İnfaz Paketi Nedir? İnfaz Paketi İçeriğinde Ne Var?

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketine dair açıklamalarda bulundu. İnfaz paketi içeriğine dair konuşan Güler, 'Suç işlenmesinin önüne geçeceğiz' dedi.

Kanun teklifinin 30 maddeden oluştuğunu dile getiren Güler, 9 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yapılacağını belirtti. Güler’in açıklamaları şöyle oldu:

'Adalet Komisyonu başkanlığımıza havale edilecek. Önümüzdeki günlerde komisyon çalışmalarının planlaması yapılacak.

AK Parti olarak 2002 yılından bu yana reform niteliğinde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda 'Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni sunmuş bulunuyoruz.

23 Ocak 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda önümüzdeki günlerde devam edeceğiz.

Bu kanun teklifiyle doğrudan insan hayatına dokunan düzenlemelerle birlikte özellikle mahkum ıslahı konusunda iyi halin güçlendirilmesi ve mahkumun disiplin kurallarına, mesleki eğitimlere uyumu, koşullu salıverme konusunda gözlem konusunu desteklemek istiyoruz.

9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme getiriyoruz. 30 maddeden oluşuyor.

Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın uygulanması, trafik düzenlemesi, toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.

Hükümlülerin 1 yıllık denetimli serbestlikten faydalanması için ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin 10'da 1'inin geçirmesini sağlamak istiyoruz.

Cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. 1 yıllık denetimli serbestlik süresi konusunda değişiklik öngörmüyoruz.

Cezası az olan durumlarda da 2 yılın altındaki cezalarda 1 yıllık denetimli serbestlik içinde 5 günden aşağıda olmamak üzere 10'da 1'inin ceza infaz kurumunda geçirilmesini öngörüyoruz.

İkinci kez suçluların koşullu salıvermeden faydalanmasına imkan veriyoruz. Haklarında ikinci defa tekerrür hükümlerinin bulunan hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi amacıyla 4/3'lük iyi hal durumunda koşullu salıvermeden faydalanmasını ön görüyoruz. 19 bin 800 mahkum bulunuyor.

Teklifimizde çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde özel infaz usulleri kapsamını genişletiyoruz.

Konutta infaz konusunda; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş bakımından bu süreyi 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. 80 yaşını bitirmiş bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına imkan tanıyoruz.

Hastalık nedeniyle ağırlaştırılmış haricinde adli tıp raporuna göre mahkumlarla ilgili daha insani koşullarda sağlık ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için konutta infaz şartlarını getiriyoruz.

Çocuk hükümlülerin infazına, çocuk kapalı infaz kurumlarına başlanmasına, iyi halli çocukların olumlu raporuyla eğitim evlerine gönderilmesini amaçlıyoruz. Büyükşehirlerde farklı öldürme olayına karışan çocukların daha korunaklı, bir daha suç işlememe konusunda eğitim evleri içinde farklı eğitim modelleriyle bu konuyu genişletmiş oluyoruz.

Kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla cezaların artırılmasını önerdik. Suç ve ceza adaletinin sağlanması, kamu düzeni ve cezasızlık algısının düzeltilmesini amaçlıyoruz.

Teşekküs uygulandığında daha az indirim sağlanmaktadır.

Kasten yaralama ve tehdit suçlarını artırmayı öngörüyoruz. Meskun mahalde ateşli silah cezası artmaktadır. Düğün, nişan gibi toplu alanlarda işlenmesi durumunda cezanın artırılmasını öngörüyoruz.

Alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanma cezasını artırıyoruz.

AYM tarafından verilen iptal kararının oluşturacağı boşluklara ve tereddütlere karşı çalışmalar var.

Noterlere uygulanacak disiplin cezalarında AYM kapsamında yeniden düzenliyoruz.

Yurtdışında faaliyet yürüten firmalarımızın işçilerimize yönelik uygulanacak iş kanunu ve sözleşme kapsamında AYM'nin aradığı şartlar çerçevesinde öneriyoruz.