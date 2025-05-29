AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan Netanyahu'ya: "Sen Havyandan da Aşağısın"
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını alıntılayarak “Netanyahu sen hayvandan da aşağısın” paylaşımı yaptı.
Netanyahu, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam için “Hayvanlara, canavarlara karşı savaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’deki soykırımına devam ediyor.
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Süleyman Soylu’dan Netanyahu’ya tepki.
Süleyman Soylu’nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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