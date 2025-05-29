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AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan Netanyahu'ya: "Sen Havyandan da Aşağısın"

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan Netanyahu'ya: "Sen Havyandan da Aşağısın"

Süleyman Soylu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2025 - 14:54

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını alıntılayarak “Netanyahu sen hayvandan da aşağısın” paylaşımı yaptı.

Netanyahu, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam için “Hayvanlara, canavarlara karşı savaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’deki soykırımına devam ediyor.

İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’deki soykırımına devam ediyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’te başladığı Gazze saldırılarını aralıksız olarak sürdürüyor. 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca insan ise açlık ve susuzluğa mahkum edilmiş durumda.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Gazze’deki katliam için “Hayvanlara, canavarlara karşı savaşıyoruz. Onları yeneceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Süleyman Soylu’dan Netanyahu’ya tepki.

Süleyman Soylu’dan Netanyahu’ya tepki.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Netanyahu’nun yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. 

Netanyahu’nun açıklamalarını alıntılayan Soylu, “Netanyahu sen hayvandan da aşağılıksın” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu’nun paylaşımı 👇

Süleyman Soylu’nun paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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