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10 Yaşındaki Öğrenciye İşkence Gibi Dayak: Sınıf Öğretmeni Tutuklandı

10 Yaşındaki Öğrenciye İşkence Gibi Dayak: Sınıf Öğretmeni Tutuklandı

Şanlıurfa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2025 - 13:46

Şanlıurfa’da 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki M.S., derste arkadaşlarının gözü önünde sınıf öğretmeni A.K. tarafından feci şekilde dövüldü.

Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Okulda öğrencisine karşı şiddete başvuran öğretmen gündem oldu.

Okulda öğrencisine karşı şiddete başvuran öğretmen gündem oldu.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu’nda okuyan 10 yaşındaki öğrenci, sınıfta öğretmeni tarafından darbedildi.

Ufak çocuk olayı ailesine anlattı ve aile hastaneden darp raporu alarak durumu okul yönetimine bildirdi.

Okula gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili açıklamada bulundu.

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili açıklamada bulundu.

Sınıfta öğrencinin darp edilmesiyle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, şöyle denildi:

'27 Mayıs 2025 tarihinde Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darbedilmesi olayı üzerine, okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır. Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilmiş, idari soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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