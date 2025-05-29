10 Yaşındaki Öğrenciye İşkence Gibi Dayak: Sınıf Öğretmeni Tutuklandı

Sınıfta öğrencinin darp edilmesiyle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

'27 Mayıs 2025 tarihinde Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darbedilmesi olayı üzerine, okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır. Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilmiş, idari soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır.'