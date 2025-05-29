10 Yaşındaki Öğrenciye İşkence Gibi Dayak: Sınıf Öğretmeni Tutuklandı
Şanlıurfa’da 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki M.S., derste arkadaşlarının gözü önünde sınıf öğretmeni A.K. tarafından feci şekilde dövüldü.
Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Okulda öğrencisine karşı şiddete başvuran öğretmen gündem oldu.
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Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili açıklamada bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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