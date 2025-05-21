Daha Önceki Görev Yerinde de Disiplinsizlik Yapmış: Öğretmen Öğrencisine Şiddet!
İstanbul’un Pendik ilçesinde görevli bir öğretmenin sınıfta öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri gündem olmuştu. Öğretmenin daha önce de disiplinsizlik nedeniyle görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.
Aynı öğretmen, başka bir öğrenciyi ise “Sen bana sarkıntılık yapıyorsun.” diyerek dövmüş. Şiddet görüntüleri tepki çeken öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
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Pendik’teki Ergenekon Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin uyguladığı şiddet tepki çekmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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