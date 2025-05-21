onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Daha Önceki Görev Yerinde de Disiplinsizlik Yapmış: Öğretmen Öğrencisine Şiddet!

Daha Önceki Görev Yerinde de Disiplinsizlik Yapmış: Öğretmen Öğrencisine Şiddet!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 15:51

İstanbul’un Pendik ilçesinde görevli bir öğretmenin sınıfta öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri gündem olmuştu. Öğretmenin daha önce de disiplinsizlik nedeniyle görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.

Aynı öğretmen, başka bir öğrenciyi ise “Sen bana sarkıntılık yapıyorsun.” diyerek dövmüş. Şiddet görüntüleri tepki çeken öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pendik’teki Ergenekon Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin uyguladığı şiddet tepki çekmişti.

Pendik’teki Ergenekon Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin uyguladığı şiddet tepki çekmişti.

O anlar 👇

İlk vukatı değilmiş.

İlk vukatı değilmiş.

Öğretmenin daha önce Maltepe'de görev yaptığı ve disiplin sorunları nedeniyle Pendik'e sürgünle gönderildiği öğrenildi.

Sınıftaki öğrencinin ablası Gül Ak, 'Bugün sabah saatlerinde kardeşimin arkadaşına öğretmen tarafından şiddet uygulanıyor. Aslında bu daha önce benim kardeşime ve arkadaşlarına da olmuş ama korkudan bize söyleyememişler. Bugün yaşanan olayda kardeşim dayanamayıp görüntüleri çekmiş ve eve gelip bize gösterdi. Biz de hemen okula gelip dilekçemizi verdik, şikayetimizi yaptık. Darp edilen kızın ailesi başta 'siz karışmayın, biz hallederiz' dedi ama ben susmadım' dedi.

“Senden ancak pavyon fedaisi olur”.

“Senden ancak pavyon fedaisi olur”.

Aynı öğretmenin kendisini de darp ettiğini iddia eden B.S., 'Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum. Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum' şeklinde konuştu.

Öğrenci Y.L. ise, 'Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın