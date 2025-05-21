TÜVTÜRK Dönemi Sona Erdi! Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem

Resmi Gazete'de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, ihalede en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi. Şirket, 1. Bölge araç muayene istasyonu için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolar teklif verdi.

Kararda, MOI Ortak Girişim Grubu'nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda araç muayene istasyon haklarının ikinci en yüksek teklifi veren AGTT Ortak Girişim Grubu'na geçeceği belirtildi. AGTT Ortak Girişim Grubu ise 830 milyon dolar ve 884 milyon dolar teklif verdi.