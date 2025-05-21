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TÜVTÜRK Dönemi Sona Erdi! Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem

TÜVTÜRK Dönemi Sona Erdi! Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.05.2025 - 13:24

Araç muayene istasyonlarında TÜVTÜRK dönemi sona erdi, yeni dönem başladı. Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının araç, bakımı ve işletmesi için özelleştirme ihalesi düzenlendi. Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyaz hakları MOI Ortak Girişim Grubu'na verildi. İhale bedeli 1.72 milyar dolar olarak açıklandı.

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TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni dönem: 1 milyar 720 milyon dolar bedelle devredildi.

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni dönem: 1 milyar 720 milyon dolar bedelle devredildi.

Araç muayene istasyonlarında TÜVTÜRK dönemi sona erdi. Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda başlayan ihale süreci tamamlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı 1 milyar 720 milyon dolar bedelle MOI Ortak Girişim Grubu'na devredildi.

Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, ihalede en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi. Şirket, 1. Bölge araç muayene istasyonu için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolar teklif verdi.

Kararda, MOI Ortak Girişim Grubu'nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda araç muayene istasyon haklarının ikinci en yüksek teklifi veren AGTT Ortak Girişim Grubu'na geçeceği belirtildi. AGTT Ortak Girişim Grubu ise 830 milyon dolar ve 884 milyon dolar teklif verdi.

MOI Ortak Girişim Grubu kime ait?

MOI Ortak Girişim Grubu kime ait?

Araç muayene istasyonlarının haklarını 20 yıl süre boyunca alan MOI Ortak Girişim Grubu’nun kim olduğu merak edildi. Grup, dört farklı ülkede faaliyet gösteren şirketin bir araya gelmesiyle oluşuyor. MOI Ortak Girişim Grubu bünyesindeki şirketler şöyle: Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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