TÜVTÜRK Dönemi Sona Erdi! Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem
Araç muayene istasyonlarında TÜVTÜRK dönemi sona erdi, yeni dönem başladı. Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının araç, bakımı ve işletmesi için özelleştirme ihalesi düzenlendi. Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyaz hakları MOI Ortak Girişim Grubu'na verildi. İhale bedeli 1.72 milyar dolar olarak açıklandı.
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TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni dönem: 1 milyar 720 milyon dolar bedelle devredildi.
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Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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