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Şener Üşümezsoy İstanbul’da Yaşanan Artçı Deprem Sonrası Fayın Olmadığı Bölgeyi Açıkladı

Şener Üşümezsoy İstanbul’da Yaşanan Artçı Deprem Sonrası Fayın Olmadığı Bölgeyi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.05.2025 - 11:49

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 20 Mayıs Salı akşamı 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken gözler ve kulaklar uzmanların açıklamasına çevrildi. Deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan art arda artçı deprem açıklaması gelirken bir açıklama da Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan geldi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Ne Var Ne Yok Soru Cevap’ programına telefonla bağlanan Üşümezsoy, İstanbul’daki artçı depreme dair konuştu. Öte yandan Üşümezsoy, İstanbul'da fayın olmadığı bölgeyi açıkladı.

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İstanbul, bir kez daha hissedilen artçı depremle sallandı.

İstanbul, bir kez daha hissedilen artçı depremle sallandı.

23 Nisan’da 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan İstanbul’da artçı depremler sürüyor. Son olarak 20 Mayıs Salı akşamı saat 23.26’da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD’a göre 4; Kandilli Rasathanesi’ne göre 4.2 oldu.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken uzmanlardan da art arda açıklamalar geldi. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr Ahmet Ercan’dan meydana gelen depremin artçı olduğunu ve sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

İstanbul'daki artçı depreme dair bir açıklama da Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi.

İstanbul'daki artçı depreme dair bir açıklama da Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi.

Beyaz TV'de yayınlanan ‘Ne Var Ne Yok Soru Cevap’ programında depreme dair konuşan Şener Üşümezsoy, 'Bu yaşadığımız deprem artçı deprem. Öncü deprem değil. Bitmiş bir fayda yaşanan deprem' dedi. 

Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

'Silivri’den binin kayığa, sürün arabanızı kayığınızı gelin Kumburgaz açıklarına. Büyükçekmece’ye gelmeden yaptığınız 30 kilometrelik bu seyahat aynı depremin takip ettiği rota. Fakat burada diyelim artçılar oluyor… En ucunda 23 Nisan’dan sonra hissedilen artçıda millet ‘yeni fay’ diye sokağa döküldü. Bu yeni fay değil. Diyelim bir yürüyüş yarışı var. Birinci gelen ana şok oluyor, burada ana şok 6.3 büyüklüğündeki deprem. 

Onun yanında küçük büyük bir sürü depremler gelip fayın bir ucunda birikiyor. 4’lük deprem de böyle bir şey. 6’lık depremde 100 kilometrekarelik yer yırtılıyor. 6.2’likte 300 kilometre yüzey yırtılıyor. Ama 4 büyüklüğünde depremde çapı bin kilometrekarelik yüzey yırtılıyor. Burada bu fay 300 kilometre kırıldıktan sonra içinde az hareket etmiş geç kalmış kırılmalar oluyor. 4.2 büyüklüğündeki deprem bu. 23 Nisan’dan beri tüm depremlerin dizildiği fay hattı bu hat üzerinde.'

Şener Üşümezsoy fayın olmadığı bölgeyi açıkladı.

Şener Üşümezsoy fayın olmadığı bölgeyi açıkladı.

Üşümezsoy, İstanbul'daki deprem ve fay hattına dair şunları dedi:

'Bizi korkutacak olan şey bu faydan stres boşaldıktan sonra boşalan stres komşu faya geçer. 

Daha evvel diyorlardı ki Silivri’den Yeşilköy’e kadar giden fay 7’lik deprem yapar. Fayın 7 kilometre deprem yaratması için derinliği 20 kilometre olmalı. Burada 10 kilometre. Tekrar kayda geçsin… Bu fay iki parçaydı. Diyorlardı ki biri Silivri ve Kumburgaz arasındaki fay; ikincisi ise Büyükçekmece’den başlayan fay. Fakat dedim ki 50 kilometrelik fay yok iki parçadır. Kırılırsa iki ayrı kırılır. Bu tez gösterdi ki ikinci parça söz konusu dedik. Birinci parça kırıldı, ikincide hareket yok. 

Büyükçekmece’den Küçükçekmece’ye kadar giden deniz sırtında bir fay yok. Haklı oldum, iki ayrı kırılacak fay dedim. 6.2 kırıldı, bir tane Büyükçekmece ve Yeşilköy’de bir sırtta fay varsa 6’lık deprem olur. Ama orada hiç artçı olmaması orada fayın olmadığını gösterir. Burada niye artçı yok diye düşünüyorlar. Çünkü burada fay yok.'

Şener Üşümezsoy'un açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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