Şener Üşümezsoy İstanbul’da Yaşanan Artçı Deprem Sonrası Fayın Olmadığı Bölgeyi Açıkladı
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 20 Mayıs Salı akşamı 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken gözler ve kulaklar uzmanların açıklamasına çevrildi. Deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan art arda artçı deprem açıklaması gelirken bir açıklama da Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan geldi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Ne Var Ne Yok Soru Cevap’ programına telefonla bağlanan Üşümezsoy, İstanbul’daki artçı depreme dair konuştu. Öte yandan Üşümezsoy, İstanbul'da fayın olmadığı bölgeyi açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul, bir kez daha hissedilen artçı depremle sallandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'daki artçı depreme dair bir açıklama da Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi.
Şener Üşümezsoy fayın olmadığı bölgeyi açıkladı.
Şener Üşümezsoy'un açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın