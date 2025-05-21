Şener Üşümezsoy İstanbul’da Yaşanan Artçı Deprem Sonrası Fayın Olmadığı Bölgeyi Açıkladı

23 Nisan’da 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan İstanbul’da artçı depremler sürüyor. Son olarak 20 Mayıs Salı akşamı saat 23.26’da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD’a göre 4; Kandilli Rasathanesi’ne göre 4.2 oldu.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken uzmanlardan da art arda açıklamalar geldi. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr Ahmet Ercan’dan meydana gelen depremin artçı olduğunu ve sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.