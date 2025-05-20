Son Dakika…İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD'ın deprem açıklaması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı 👇
İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi" şeklindeki absürt bir başlığı kim normalleştirdi de dörttür bunu atıyorsunuz?
Ben hissetmedim mesela 🙂
Alttan iyi vurdu. Allahım sen koru bizleri 🙏.
Ayrıntıyı ben vereyim Marmara Denizi 4.7