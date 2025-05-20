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Son Dakika…İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika…İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 23:40

AFAD, İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

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AFAD'ın deprem açıklaması.

AFAD'ın deprem açıklaması.
twitter.com

İstanbul'da yaşanan saat 23.36'da yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem Marmara Denizi'inde Büyükçekmece açıklarında yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı 👇

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı 👇
twitter.com

İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama 👇

İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama 👇
twitter.com

'AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bozkurt

"İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi" şeklindeki absürt bir başlığı kim normalleştirdi de dörttür bunu atıyorsunuz?

Arwen

Ben hissetmedim mesela 🙂

Salih Sezer

Alttan iyi vurdu. Allahım sen koru bizleri 🙏.

KumdanKum

Ayrıntıyı ben vereyim Marmara Denizi 4.7