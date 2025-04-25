Ahmet Ercan’dan İstanbul’daki 4.3 Büyüklüğündeki Deprem İçin Ezber Bozan Artçı Açıklaması

Ahmet Ercan'ın 4.3 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalar şöyle oldu:

“Hoş karşılanacak artçı deprem değil. Artçı depremlere baktığımızda deprem odağında İstanbul’a doğru depremciklerin ilerlediğini gördük. Bu hoş bir durum değildi. Deprem artık sönümleniyordu. AFAD da bu bağlamda açıklama yaptı. Ben de aynı kanıdaydım. Ancak bugün 4.3’lük deprem mide bulandırdı diyebilirim. Konum olarak mide bulandırdı. İstanbul kolu üzerinde oluştu. Önceki artçı depremlerin hepsi Trakya kırığı üzerinde oluşmuştu. Bu çok yeni olduğu için yorumu zaman alacak.

Beni şöyle tedirgin etti eğer İstanbul kolu üzerinde depremcikler olmaya başlarsa çok farklı şeyler konuşuruz. Buradaki gerginlik Büyükçekmece’yi atlayarak İstanbul önlerine doğru taşındığı anlamı çıkar.

4.3’ün yanına başka eklemeler olursa İstanbul kolunda o zaman durumun iyi olmadığı ortaya çıkar.'