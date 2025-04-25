Ahmet Ercan’dan İstanbul’daki 4.3 Büyüklüğündeki Deprem İçin Ezber Bozan Artçı Açıklaması
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=17SkX...
İstanbul 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusunu ve tedirginliğini yaşarken artçı sarsıntılar sürüyor. 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33’te İstanbul bir depremle daha sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 4.6 olarak açıkladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sözcü TV ekranlarında son depremi değerlendirdi. Ercan, “Hoş karşılanacak bir artçı değil” dedi ve kritik ifadeler kullandı.
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İstanbul beşik gibi! 25 Nisan Cuma akşamı yeni deprem gerçekleşti.
“Hoş karşılanacak artçı deprem değil.”
"Gerilim beklemediğim biçimde İstanbul koluna sıçradı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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