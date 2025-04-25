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Ahmet Ercan’dan İstanbul’daki 4.3 Büyüklüğündeki Deprem İçin Ezber Bozan Artçı Açıklaması

Ahmet Ercan’dan İstanbul’daki 4.3 Büyüklüğündeki Deprem İçin Ezber Bozan Artçı Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 21:57 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 22:03

İstanbul 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusunu ve tedirginliğini yaşarken artçı sarsıntılar sürüyor. 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33’te İstanbul bir depremle daha sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 4.6 olarak açıkladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sözcü TV ekranlarında son depremi değerlendirdi. Ercan, “Hoş karşılanacak bir artçı değil” dedi ve kritik ifadeler kullandı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=17SkX...
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Ahmet Ercan'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

Detaylar için 👇

İstanbul beşik gibi! 25 Nisan Cuma akşamı yeni deprem gerçekleşti.

İstanbul beşik gibi! 25 Nisan Cuma akşamı yeni deprem gerçekleşti.

Türkiye aktif faylara sahip bir deprem ülkesi. 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından son olarak 23 Nisan 2025’te İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Depremin tedirginliği sürerken 25 Nisan’da İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

AFAD’a göre depremin büyüklüğü 4.3; Kandilli’ye göre ise 4.6 

AFAD ve Kandilli depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu. Gerçekleşen depremin ardından gözler uzman yorumlarına çevrildi. Sözcü TV yayınına bağlanan Prof. Dr. Ahmet Ercan, son gerçekleşen depreme dair konuştu. Ancak Ercan, bunun beklenen bir artçı olmadığını vurguladı.

“Hoş karşılanacak artçı deprem değil.”

“Hoş karşılanacak artçı deprem değil.”

Ahmet Ercan'ın 4.3 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalar şöyle oldu:

“Hoş karşılanacak artçı deprem değil. Artçı depremlere baktığımızda deprem odağında İstanbul’a doğru depremciklerin ilerlediğini gördük. Bu hoş bir durum değildi. Deprem artık sönümleniyordu. AFAD da bu bağlamda açıklama yaptı. Ben de aynı kanıdaydım. Ancak bugün 4.3’lük deprem mide bulandırdı diyebilirim. Konum olarak mide bulandırdı. İstanbul kolu üzerinde oluştu. Önceki artçı depremlerin hepsi Trakya kırığı üzerinde oluşmuştu. Bu çok yeni olduğu için yorumu zaman alacak.

Beni şöyle tedirgin etti eğer İstanbul kolu üzerinde depremcikler olmaya başlarsa çok farklı şeyler konuşuruz. Buradaki gerginlik Büyükçekmece’yi atlayarak İstanbul önlerine doğru taşındığı anlamı çıkar.

4.3’ün yanına başka eklemeler olursa İstanbul kolunda o zaman durumun iyi olmadığı ortaya çıkar.'

"Gerilim beklemediğim biçimde İstanbul koluna sıçradı."

"Gerilim beklemediğim biçimde İstanbul koluna sıçradı."
twitter.com

Ahmet Ercan, X hesabından şu mesajı paylaştı:

'Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı. 

Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim.

Sürmezse kaygımız biter.

Kuzey Marmara Trakya kolunda tuhaf gelişmeler var. Kırıcı baskı doğudan bastırmasına karşın, Trakya kolunda gerilim taşınması baskının tersine doğuya doğru iki kola ayrılıp, Y-çatal biçimli iki ayrı kırıkta görülmeye başladı. Artçı depremler,  ikisi dışında Büyükçekmece-Çatalca kırığında kesiliyor. Kırıklarda diri devingenlik depremciklerle sürüyor. Kaygıyla gelişmeleri izliyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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