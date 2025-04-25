Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Celal Şengör’ün Deprem Açıklamaları Sorulan İlber Ortaylı’dan Gündem Olacak Yanıt
İstanbul depremi gündemin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. 7-7.5 büyüklüğünde büyük depremin beklendiği İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğin yanı sıra beraberinde yeni tartışma doğurdu. 'Büyük İstanbul depremi gerçekleşti mi?' sorusuna uzmanlardan farklı farklı açıklamalar geldi. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da artık büyük deprem olasılığının kalktığını ifade ederken Naci Görür beklenen büyük depremin olacağını ifade etti. Celal Şengör ise vatandaşlara İstanbul'dan gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ise uzmanların arasındaki tartışma soruldu. İlber Ortaylı’dan gündem olacak yanıt geldi.
Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Celal Şengör’ün deprem açıklamaları sorulan İlber Ortaylı’nın yanıtı buradan izleyebilirsiniz 👇
Deprem profesörlerinden farklı açıklamalar geldi, ortaya yeni tartışma çıktı.
İlber Ortaylı: "İstanbul’u terk edemem ben.”
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arkadaşlar konudan bağımsız bir şey diyeceğim bu nisan ayı neden bu kadar uzun sürdü ?
Celal Şengör kendi bokunun tadına bakan gurmenin tekiydi ne zaman deprem uzmanı olmuş.
Hafız siz şaka mısınız nedir. Adam jeofik ve yer bilimci. Bırakta deprem hakkında bilgisi olsun yorum yapsın.
Kaçıp nereye gideceksin? Kuzey Anadolu, Batı Anadolu da fay kaynıyor. Yeyüzünü değiştiremeyiz, ona uyumlu yaşamak zorundayız. 30 yıl olacak, ne yapı stoğunun... Devamını Gör