Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Celal Şengör’ün Deprem Açıklamaları Sorulan İlber Ortaylı’dan Gündem Olacak Yanıt

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından uzmanlardan farklı yorumlar ve açıklamalar geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “İstanbul’da artık büyük deprem olmayacak” ifadelerini kullanarak riskin ortadan kalktığını belirtti. Prof. Dr. Naci Görür ise “İstanbul depremi olacak. Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti” dedi ve üstü kapalı Şener Üşümezsoy’a göndermede bulundu. Görür, “Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir” dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör ise 'İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” diye konuştu.