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Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Celal Şengör’ün Deprem Açıklamaları Sorulan İlber Ortaylı’dan Gündem Olacak Yanıt

Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Celal Şengör’ün Deprem Açıklamaları Sorulan İlber Ortaylı’dan Gündem Olacak Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 23:35

İstanbul depremi gündemin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. 7-7.5 büyüklüğünde büyük depremin beklendiği İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğin yanı sıra beraberinde yeni tartışma doğurdu. 'Büyük İstanbul depremi gerçekleşti mi?' sorusuna uzmanlardan farklı farklı açıklamalar geldi. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da artık büyük deprem olasılığının kalktığını ifade ederken Naci Görür beklenen büyük depremin olacağını ifade etti. Celal Şengör ise vatandaşlara İstanbul'dan gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. 

Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ise uzmanların arasındaki tartışma soruldu. İlber Ortaylı’dan gündem olacak yanıt geldi.

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Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Celal Şengör’ün deprem açıklamaları sorulan İlber Ortaylı’nın yanıtı buradan izleyebilirsiniz 👇

Deprem profesörlerinden farklı açıklamalar geldi, ortaya yeni tartışma çıktı.

Deprem profesörlerinden farklı açıklamalar geldi, ortaya yeni tartışma çıktı.

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından uzmanlardan farklı yorumlar ve açıklamalar geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “İstanbul’da artık büyük deprem olmayacak” ifadelerini kullanarak riskin ortadan kalktığını belirtti. Prof. Dr. Naci Görür ise “İstanbul depremi olacak. Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti” dedi ve üstü kapalı Şener Üşümezsoy’a göndermede bulundu. Görür, “Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir” dedi. 

Prof. Dr. Celal Şengör ise 'İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” diye konuştu.

İlber Ortaylı: "İstanbul’u terk edemem ben.”

İlber Ortaylı: "İstanbul’u terk edemem ben.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya ise üç profesörün açıklamaları soruldu. Ortaylı, İstanbul’u terk etmeyeceğini söyleyerek şu yanıtı verdi:

“Bunların ikisi karar veremedi, ben vereceğim öyle mi? Tarihte 2 hafta aralıkla üst üste deprem olmamış onu bilirim, ama bu olabilir veya olmaz demek değil. İnsanlar evinde uyusunlar da doğru dürüst ev yapıp uyusunlar. Depremden kaçmanın usulünü öğrensinler. Ayıp oluyor, 6 büyüklüğünde depremde bu kargaşa olmaz. Her gün Japonya’da deprem oluyor hiç kimse arabalara atlayıp karayollarını kapamıyor. Bir gün herkes İstanbul’u terk ederse olmaz. İstanbul’u terk edemem ben.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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tonton1923

arkadaşlar konudan bağımsız bir şey diyeceğim bu nisan ayı neden bu kadar uzun sürdü ?

Alper Çağlar

Celal Şengör kendi bokunun tadına bakan gurmenin tekiydi ne zaman deprem uzmanı olmuş.

Metin

Hafız siz şaka mısınız nedir. Adam jeofik ve yer bilimci. Bırakta deprem hakkında bilgisi olsun yorum yapsın.

Arwen

Kaçıp nereye gideceksin? Kuzey Anadolu, Batı Anadolu da fay kaynıyor. Yeyüzünü değiştiremeyiz, ona uyumlu yaşamak zorundayız. 30 yıl olacak, ne yapı stoğunun... Devamını Gör