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İstanbul Beşik Gibi: 25 Nisan Akşamı Bir Deprem Daha Meydana Geldi!

İstanbul Beşik Gibi: 25 Nisan Akşamı Bir Deprem Daha Meydana Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 20:41

23 Nisan depreminin ardından İstanbul beşik gibi sallanıyor. 23 Nisan'dan bu yana artçı sarsıntıların meydana geldiği İstanbul 25 Nisan akşamı bir depremle daha sallandı. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.06'da 3.3 büyüklüğünde deprem ve tam bir dakika sonra saat 21.07'de ise 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

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4.3'lük depremin ardından artçılar meydana geldi!

4.3'lük depremin ardından artçılar meydana geldi!

İstanbul'da saat 20.33'te 4.3'lük deprem bir kez daha korkuya neden oldu. 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2'lik depremin korkusu ve tedirginliği devam ederken 25 Nisan Cuma akşamı gerçekleşen deprem yeniden tedirginliği artırdı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 4.6 olarak duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ancak 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. 

AFAD saat 21.06'da 3.5 büyüklüğünde; 21.07'de ise 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntının gerçekleştiğini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ise saat 21.06'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise saat 21.06'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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