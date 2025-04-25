İstanbul Beşik Gibi: 25 Nisan Akşamı Bir Deprem Daha Meydana Geldi!

İstanbul'da saat 20.33'te 4.3'lük deprem bir kez daha korkuya neden oldu. 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2'lik depremin korkusu ve tedirginliği devam ederken 25 Nisan Cuma akşamı gerçekleşen deprem yeniden tedirginliği artırdı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 4.6 olarak duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ancak 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor.

AFAD saat 21.06'da 3.5 büyüklüğünde; 21.07'de ise 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntının gerçekleştiğini paylaştı.