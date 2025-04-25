İstanbul Beşik Gibi: 25 Nisan Akşamı Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
23 Nisan depreminin ardından İstanbul beşik gibi sallanıyor. 23 Nisan'dan bu yana artçı sarsıntıların meydana geldiği İstanbul 25 Nisan akşamı bir depremle daha sallandı. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.06'da 3.3 büyüklüğünde deprem ve tam bir dakika sonra saat 21.07'de ise 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.
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4.3'lük depremin ardından artçılar meydana geldi!
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Kandilli Rasathanesi ise saat 21.06'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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