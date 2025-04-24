Marmara Depremi İçin Dört Kara Senaryo: Simülasyon Gerçekleşirse Ne Olur?

23 Nisan 2025’te başta İstanbul olmak üzere Marmara genelinde hissedilen 6.2’lik depreminin ardından deprem senaryoları yeniden gündemde. Gazeteci Noyan Doğan, Hürriyet’te yayımlanan yazısında Türkiye’de deprem sigortası olan konut sayısını yazdı. Öte yandan Doğan, beklenen Marmara Depremi için de dört farklı senaryo oluşturulduğuna değindi.

Doğan, “Marmara için oluşturulan simülasyon gerçekleşirse ne olur?” sorusunun yanıtını da yazısında yer verdi.