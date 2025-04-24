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Marmara Depremi İçin Dört Kara Senaryo: Simülasyon Gerçekleşirse Ne Olur?

Marmara Depremi İçin Dört Kara Senaryo: Simülasyon Gerçekleşirse Ne Olur?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2025 - 12:54

23 Nisan 2025’te başta İstanbul olmak üzere Marmara genelinde hissedilen 6.2’lik depreminin ardından deprem senaryoları yeniden gündemde. Gazeteci Noyan Doğan, Hürriyet’te yayımlanan yazısında Türkiye’de deprem sigortası olan konut sayısını yazdı. Öte yandan Doğan, beklenen Marmara Depremi için de dört farklı senaryo oluşturulduğuna değindi. 

Doğan, “Marmara için oluşturulan simülasyon gerçekleşirse ne olur?” sorusunun yanıtını da yazısında yer verdi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Beklenen Marmara depremi için dört farklı senaryo.

Beklenen Marmara depremi için dört farklı senaryo.

Noyan Doğan yazısında dört farklı senaryoya yer verdi. Sigortacıların bir süredir beklenen Marmara depremini gündemlerine aldıklarını belirterek senaryolara ve oluşturulan simülasyonlara dair bilgi verdi. 

Marmara için oluşturulan ilk senaryoda İstanbul’un özellikle Avrupa yakası ve Tekirdağ kesimi ciddi şiddete maruz kalacak. Diğer senaryoya göre birinci deprem sonrası enerji açığa çıkacak ve ikinci depremin oluşmasına etki edecek. Senaryolara göre Marmara Denizi’nin kıyı şeridi ciddi zorlamaya tabi kalacak. 

Sigortacıların deprem simülasyonuna göre ise beklenen Marmara depreminde 31 bin binada yıkım veya hasar meydana gelecek. Ancak bu rakam 140 bine kadar çıkabilir. Depremin ekonomik kaybının ise 325 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak

Türkiye’de kaç konutun deprem sigortası var?

Türkiye’de kaç konutun deprem sigortası var?

Noyan Doğan yazısının bir bölümünde DASK verilerine dayandırarak deprem sigortalı konut sayısını açıkladı. Marmara Bölgesi’nde 6.4 milyon konut bulunuyor ve bunların 4.3 milyonu depreme karşı sigortalı. Sigortalılık oranının en yüksek olduğu kentler Yalova ve Sakarya oldu. 

Tekirdağ’da ise 318 bin konutun 251 bini zorunlu deprem sigortasına sahip. 

DASK verilerine göre Türkiye’de bulunan 20 milyon konutun 11.2 milyonu sigortalı. Doğan, ülkede konutların yüzde 56’sının sigortalı olduğunun altını çizdi. 

En yüksek deprem sigortasının olduğu bölge Marmara Bölgesi. Marmara’yı Doğu Anadolu ve Ege izledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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