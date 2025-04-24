Marmara Depremi İçin Dört Kara Senaryo: Simülasyon Gerçekleşirse Ne Olur?
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
23 Nisan 2025’te başta İstanbul olmak üzere Marmara genelinde hissedilen 6.2’lik depreminin ardından deprem senaryoları yeniden gündemde. Gazeteci Noyan Doğan, Hürriyet’te yayımlanan yazısında Türkiye’de deprem sigortası olan konut sayısını yazdı. Öte yandan Doğan, beklenen Marmara Depremi için de dört farklı senaryo oluşturulduğuna değindi.
Doğan, “Marmara için oluşturulan simülasyon gerçekleşirse ne olur?” sorusunun yanıtını da yazısında yer verdi.
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Beklenen Marmara depremi için dört farklı senaryo.
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Türkiye’de kaç konutun deprem sigortası var?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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