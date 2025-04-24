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Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır? İstanbul Depremi 2025 e-Devlet Bina Tespit Başvurusu

Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır? İstanbul Depremi 2025 e-Devlet Bina Tespit Başvurusu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2025 - 10:20

İstanbul, Marmara Bölgesi 23 Nisan 2025 günü 6.2 ve devamında meydana gelen artçılarla sallandı. Artçı depremler 200’ü aşarken deprem ülkesi olan Türkiye’de bir kez daha deprem korkusu arttı. Marmara Bölgesi’nde büyüklüğü 7.5’e varan bir deprem beklenirken 6.2’lik depremin bu deprem olup olmadığı veya büyük depremi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Bu sorular uzmanlar tarafından tartışılırken bir başka merak edilen konu ise bina hasar tespitinin nasıl yapılacağı. 

Korkutan İstanbul depreminin ardından megakentte ve Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar “Bina hasar tespiti nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını arıyor. 

Bina hasar tespit başvurusunu e-Devlet’te yapmak mümkün. e-Devlet (turkiye.gov.tr) veya hasartespit.csb.gov.tr adresi üzerinden bilgileri ile sorgulama yaparak hasar durumunu öğrenebilirsiniz. Peki, Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır?

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Meydana gelen İstanbul depreminin ardından vatandaşlar diken üstünde.

Meydana gelen İstanbul depreminin ardından vatandaşlar diken üstünde.

23 Nisan 2025’te İstanbul art arda depremlerle sallandı. Uzun yıllardır uzmanların 7.5 büyüklüğüne varan depremin beklediği İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik deprem büyük korkuya neden oldu. Vatandaşlar bu depremin büyük İstanbul depremi olup olmadığını merak ederken en çok tartışılan konulardan biri de bu oldu. 

Uzmanlar deprem konusunda ikiye ayrılmış durumda. Kimisi başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde büyük deprem riskinin azaldığını ileri sürerken kimi uzman 6.2’lik depremin büyük depremin beklendiği fayda gerçekleşmediğini belirterek riskin yüksek şekilde devam ettiğini vurguluyor.

Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır?

Meydana gelen İstanbul depreminin ardından can ve mal kaybı yaşanmaması sevindiren haberlerden biri oldu. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu. Ancak oturduğu binanın güvenliğinden endişe duyan vatandaşlar bireysel olarak başvuruda bulunabilir. 

Bireysel başvuru yapabileceğiniz kanallar: 

  • ALO 181 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

  • Yaşadığınız kentin belediyesine arayabilirsiniz

  • İlçe kaymakamlıkları

  • DASK'ın (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) ALO 125 telefon numarası

e-Devlet Bina Hasar Tespit Başvurusu Ekranı

e-Devlet Bina Hasar Tespit Başvurusu Ekranı

Yukarıda saydığımız başvuru yollarının yanı sıra e-Devlet'ten bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. 

  • www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden veya telefonunuza indirdiğiniz e-Devlet uygulamasına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. 

  • Arama kısmına “Hasar Tespit” yazın ve çıkan listede “Afet Hasar Tespit Başvurusu' seçeceğini seçin. 

  • Hasarlı olduğunu düşündüğünüz yapının bilgilerini girin. Hasara dair fotoğraf veya herhangi bir belge varsa sisteme yükleyin.

ÖNEMLİ UYARI:

Hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde, e-Devlet ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularınızı yapabilirsiniz. İtiraz başvuruları doğrultusunda yeniden hasar tespiti yapılarak sonuçlar kesinleşecek.

Adresle ilgili sorun yaşıyorsanız, Valilik ve Kaymakamlıkların önünde bulunan afet koordinasyon müracaat merkezlerine müracaat edebilirsiniz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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