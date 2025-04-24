Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır? İstanbul Depremi 2025 e-Devlet Bina Tespit Başvurusu

İstanbul, Marmara Bölgesi 23 Nisan 2025 günü 6.2 ve devamında meydana gelen artçılarla sallandı. Artçı depremler 200’ü aşarken deprem ülkesi olan Türkiye’de bir kez daha deprem korkusu arttı. Marmara Bölgesi’nde büyüklüğü 7.5’e varan bir deprem beklenirken 6.2’lik depremin bu deprem olup olmadığı veya büyük depremi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Bu sorular uzmanlar tarafından tartışılırken bir başka merak edilen konu ise bina hasar tespitinin nasıl yapılacağı.

Korkutan İstanbul depreminin ardından megakentte ve Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar “Bina hasar tespiti nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını arıyor.

Bina hasar tespit başvurusunu e-Devlet’te yapmak mümkün. e-Devlet (turkiye.gov.tr) veya hasartespit.csb.gov.tr adresi üzerinden bilgileri ile sorgulama yaparak hasar durumunu öğrenebilirsiniz. Peki, Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır?