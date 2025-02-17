Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Fay Hattı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Fay Hattı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Deprem bölgesinde bulunan ülkemizin dört bir yanında depremler meydana gelebiliyor. Yüzeye yakın olan veya büyüklüğü yüksek olan depremler vatandaşta paniğe sebep oluyor. Bazı depremler ise ülkemizde üzücü yıkımlara sebep olabiliyor. Yaşanan depremlerin ardından 'evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusu gündeme geliyor. Fay hattı sorgulama e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
Peki fay hatları sorgulaması nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
İşteTürkiye fay hattı sorgulama ekranı...
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MTA Diri Fay Hattı Haritası
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AFAD Fay Hattı Sorgulama
Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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