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Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Fay Hattı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Fay Hattı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Deprem AFAD
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 16:29

Deprem bölgesinde bulunan ülkemizin dört bir yanında depremler meydana gelebiliyor. Yüzeye yakın olan veya büyüklüğü yüksek olan depremler vatandaşta paniğe sebep oluyor. Bazı depremler ise ülkemizde üzücü yıkımlara sebep olabiliyor. Yaşanan depremlerin ardından 'evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusu gündeme geliyor. Fay hattı sorgulama e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

 Peki fay hatları sorgulaması nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 

İşteTürkiye fay hattı sorgulama ekranı...

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MTA Diri Fay Hattı Haritası

MTA Diri Fay Hattı Haritası

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Diri Fay Hatları haritasında Türkiye'de yer alan fay hatları görülebiliyor. Güncellenen haritada hangi bölgelerde fay hatlarının olduğu incelenebiliyor. Vatandaşlar, sistem üzerinden diledikleri bölgeyi seçerek fay hattı kontrolü sağlayabiliyor.

Detaylar için;

AFAD Fay Hattı Sorgulama

AFAD Fay Hattı Sorgulama

Deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde her an deprem meydana gelebilir. Özellikle büyüklüğü yüksek olan ve yüzeye yakın meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından daha çok hissediliyor. Ülkemizin bazı kesimlerinin deprem açısından daha güvenli olduğu aktarılıyor. Ancak uzman isimler, depremin öngörülme ihtimalinin zor olduğu konusunda vatandaşlar uyarıyor.

Fay hattı sorgulama ekranı sayesinde vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebiliyor. Fay hattına yakın yerleşim yerlerinde depremler daha fazla yıkıma sebep olabiliyor. Fay hattı sorgulama e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu?

Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu?

Vatandaşlar yaşadıkları bölgede fay hattının bulunup bulunmadığını ve bölgenin deprem riskini sorgulayabiliyor. Fay hattı sorgulaması yapmak isteyenler, E-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasından aktif fay hatlarını görüntüleyebilir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) resmi internet sitesi üzerinden de fay hatlarını görüntülenebilir.

Fay Hattı Sorgulama Ekranı: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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