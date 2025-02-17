Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Fay Hattı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde her an deprem meydana gelebilir. Özellikle büyüklüğü yüksek olan ve yüzeye yakın meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından daha çok hissediliyor. Ülkemizin bazı kesimlerinin deprem açısından daha güvenli olduğu aktarılıyor. Ancak uzman isimler, depremin öngörülme ihtimalinin zor olduğu konusunda vatandaşlar uyarıyor.

Fay hattı sorgulama ekranı sayesinde vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebiliyor. Fay hattına yakın yerleşim yerlerinde depremler daha fazla yıkıma sebep olabiliyor. Fay hattı sorgulama e-devlet üzerinden yapılabiliyor.