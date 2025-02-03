Türkiye Diri Fay Hatları Haritası: MTA Güncel Diri Fay Haritasında Hangi İller ve İlçeler Var?
Türkiye Diri Fay Hatları Haritası: MTA Güncel Diri Fay Haritasında Hangi İller ve İlçeler Var?
Türkiye, deprem bölgesine yer alıyor. Ülkemizde meydana gelen depremler maalesef can almaya devam ediyor. Bu noktada ülkemizin hangi bölgesinde diri fay hattığı bulunduğunu bilmek önem arz ediyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Diri Fay Hatları haritası hazırladı. Türkiye'deki fay hatlarının geçtiği noktalar ve riskli bölgeler, MTS diri fay hattı haritası ile incelenebiliyor.
İşte güncel MTA diri fay hattı haritası.
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Türkiye, deprem bölgesinde yer alıyor.
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MTA diri fay hattı haritası
Türkiye'de toplam 45 farklı il ve 110 ilçe diri fay hatları üzerinde bulunuyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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İnsanlara değil hükümetle belediyelerin incelemesi gereken harita bu insanların elinden hiç birşey gelmez devlet olarak belediyeler olarak tek tek denetime t... Devamını Gör
Çok faydalı bir çalışma olmuş herkes incelemeli bence.
Coğrafya dersi alan herkesin bileceği şeyleri deprem olduktan, ortalama bir ilçe nüfusu kadar insanımız hayatını kaybettikten sonra tekrar tekrar konuşuyoruz... Devamını Gör