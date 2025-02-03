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Türkiye Diri Fay Hatları Haritası: MTA Güncel Diri Fay Haritasında Hangi İller ve İlçeler Var?

Türkiye Diri Fay Hatları Haritası: MTA Güncel Diri Fay Haritasında Hangi İller ve İlçeler Var?

Deprem
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 17:34

Türkiye, deprem bölgesine yer alıyor. Ülkemizde meydana gelen depremler maalesef can almaya devam ediyor. Bu noktada ülkemizin hangi bölgesinde diri fay hattığı bulunduğunu bilmek önem arz ediyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Diri Fay Hatları haritası hazırladı. Türkiye'deki fay hatlarının geçtiği noktalar ve riskli bölgeler, MTS diri fay hattı haritası ile incelenebiliyor. 

İşte güncel MTA diri fay hattı haritası.

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Türkiye, deprem bölgesinde yer alıyor.

Türkiye, deprem bölgesinde yer alıyor.

Kahramanmaraş depremi başta olmak üzere son yıllarda meydana gelen depremler, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu noktada ülkemizin hangi bölgesinin riskli olduğunu bilmek büyük önem arz ediyor. 

Vatandaşlarımız diri fay hatlarının nerelerden geçtiğini ve hangi il ve ilçelerde deprem meydana gelebileceğini MTA sayesinde öğrenebiliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritasını güncel tutuyor.

MTA diri fay hattı haritası

MTA yenilenmiş diri fay haritası erişime açıldı. Paylaşılan harita üzerinde toplamda 51 farklı ilimiz yer alıyor. Bu iller üzerine tıklanarak bölge hakkında bilgi alınabiliyor. Harita üzerinde ayrıca 100'den fazla farklı ilçemiz bulunuyor. Bu bölgeler üzerine tıklanarak hangi bölgede kaç tane diri fay hattı bulunduğu ve nerede bulundukları öğrenilebiliyor.   

Örneğin haritada üzerinde bulunan İzmir'e tıkladığınız zaman fay hatlarının hangi bölgelerden geçtiğini inceleyebiliyorsunuz. Haritaya göre İzmir bölgesinde diri bulunan birçok fay hattı bulunuyor.

MTA Güncel Diri Fay Hattı Haritası

Türkiye'de toplam 45 farklı il ve 110 ilçe diri fay hatları üzerinde bulunuyor.

Türkiye'de toplam 45 farklı il ve 110 ilçe diri fay hatları üzerinde bulunuyor.

Diri fay hatları haritasına göre aşağıdaki bölgelerde fay hatları bulunuyor;

  • ADIYAMAN: Gölbaşı

  • AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

  • ANKARA: Şereflikoçhisar

  • ANTALYA: Demre

  • AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

  • BALIKESİR: Gönen, Manyas

  • BATMAN : Kozluk

  • BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

  • BOLU: Gerede, Yeniçağa

  • BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

  • ÇANAKKALE: Çan, Yenice

  • ÇORUM: Laçin

  • DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

  • DİYARBAKIR: Lice

  • DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

  • ELAZIĞ: Palu, Sivrice

  • ERZİNCAN: Üzümlü

  • ESKİŞEHİR: İnönü

  • GAZİANTEP: İslahiye

  • HAKKARİ: Şemdinli

  • HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

  • ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

  • İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

  • K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

  • KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

  • KIRIKKALE: Keskin

  • KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

  • KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

  • KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

  • KÜTAHYA: Gediz, Simav

  • MALATYA: Akçadağ

  • MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

  • MERSİN: Çamlıyayla, Mut

  • MUĞLA: Menteşe, Milas

  • MUŞ: Korkut, Varto

  • NİĞDE: Altunhisar, Bor

  • OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

  • SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

  • ŞANLIURFA: Bozova

  • SİİRT: Eruh

  • ŞIRNAK: Beytüşşebap

  • SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

  • TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

  • VAN: Çaldıran, Özalp

  • YALOVA: Altınova, Çınarcık

Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor?

Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor?

MTA'nın Türkiye diri fay hattı haritasında Bursa ili incelendiğinde Kuzey Anadolu fay hattının İstanbul'un neresinden geçtiğini görmek mümkün. Harita üzerinde Adalar ve Avcılar segmentleri de ayrı ayrı gösteriliyor. Ayrıca harita üzerinde fay hatları üzerinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri de veriliyor. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde meydana gelen 1999 depreminin yerini ve büyüklüğünü de deprem haritası üzerinden inceleyebilirsiniz.

Marmara Bölgesi Fay Hatları

Marmara Bölgesi Fay Hatları
cdnuploads.aa.com.tr

Marmara Bölgesi'nden geçen diri fay hatlarını haritada kırmızı çizgiler ile görebilirsiniz. İstanbul merkezinde diri fay hattı bulunmuyor ancak yakın bir konumda diri fay hattı olduğu dikkat çekiyor.

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Ege Bölgesi Fay Hatları

Ege Bölgesi Fay Hatları
cdnuploads.aa.com.tr

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremlerin ardından Ege Bölgesi fay hatları da merak konusu oldu. Ege Bölgesi'ndeki fay hatları ise haritada görüldüğü gibidir. 

MTA diri fay haritasına göre birinci dereceden riskli bölgeler: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

Diri Fay Hattı Nedir?

Diri Fay Hattı Nedir?

Üzerinde yaşadığımız dünyanın yer kabuğununu oluşturan levhalar vardır. Bu levhaların hareketi sonucunda gerilmeler ve sıkışmalar meydana gelir. Yer kabuğundaki bu hareketleri kesimlere de fay adı verilir. Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde oldukça şiddetli bir kırılma meydana gelir. Bu harekete deprem adı verilmektedir. 

Diri fay veya aktif fay ise tarihsel dönemde deprem oluşturan tüm faylara verilen isimdir. MTA'nın paylaşmış olduğu diri fay hattı haritasında farklı türlerdeki diri faylara yer verilmiştir. Bu diri fay türleri aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • Deprem yüzey kırığı: 1900- günümüz arasında yüzey faylanması oluşturan diri faylara verilen isimdir.

  • Holosen fayı: Holosen (son 11.000 yıl) ‘de yüzey faylanması oluşturan faylardır.

  • Kuvaterner fayı: Pleyistosen'de (1.600.00 yıl) ‘de yüzey faylanması oluşturan, Holosen etkinliği kuşkulu faylardır.

  • Olası Kuvaterner fayı veya çizgisellik: Kuvaterner veya öncesi dönemde oluşmuş, Kuvaterner etkinliği kuşkulu fay veya güncel morfolojide belirgin çizgisellik.

Bu sınıflandırmaya göre ilk üç kategoride bulunan diri fay türlerinin gelecekte yüzey kırılmasına sebep olabilecek büyüklükte bir deprem oluşturma riski vardır. Haritayı incelerken ilk üç türdeki diri fay hatlarının olduğu bölgeleri dikkata alabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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burak

İnsanlara değil hükümetle belediyelerin incelemesi gereken harita bu insanların elinden hiç birşey gelmez devlet olarak belediyeler olarak tek tek denetime t... Devamını Gör

bryandes alpes

Çok faydalı bir çalışma olmuş herkes incelemeli bence.

Smeraldo

Coğrafya dersi alan herkesin bileceği şeyleri deprem olduktan, ortalama bir ilçe nüfusu kadar insanımız hayatını kaybettikten sonra tekrar tekrar konuşuyoruz... Devamını Gör