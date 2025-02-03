Türkiye Diri Fay Hatları Haritası: MTA Güncel Diri Fay Haritasında Hangi İller ve İlçeler Var?

Kahramanmaraş depremi başta olmak üzere son yıllarda meydana gelen depremler, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu noktada ülkemizin hangi bölgesinin riskli olduğunu bilmek büyük önem arz ediyor.

Vatandaşlarımız diri fay hatlarının nerelerden geçtiğini ve hangi il ve ilçelerde deprem meydana gelebileceğini MTA sayesinde öğrenebiliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritasını güncel tutuyor.