Türk Sporunda 2025 Yılı Böyle Geçti: Madalyalar, Şampiyonluklar ve Skandallar…

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.12.2025 - 07:01

Yeni yılın başlamasına sayılı günler kala 2025’te Türk sporunda yaşananları hatırlamaya hazır mısını? Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda neler yaşanmadı ki? Futbolda tarihi bir transfer dönemi yaşanırken, Fenerbahçe erkekler basketbolda bir kez daha zirveye çıktı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alırken, bireysel olarak ise Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcu Defne Kurt tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Türk futbolunda yaşanan, hakem, futbolcular ve yöneticilerin karıştığı bahis skandalı da yılın son aylarında en dikkat çeken olay oldu.

İşte tarih sıralamasına göre Türk sporunda 2025 yılı…

Yusuf Dikeç yine sahnede…

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki başarısı ile tüm dünyada tanınır hale gelen Milli atıcı Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte yarıştı ve ikili altın madalya aldı. Yusuf Dikeç’in rakiplerine göre sade tarzı ve havalı atış stili bir kez daha tüm dünyada beğenildi.

Busenaz Sürmeli kariyerinde 3. kez Dünya Şampiyonu oldu.

Türkiye’nin kadın boks dalında yetiştirdiği en önemli sporcuların başında gelen Busenaz Sürmeli, Sırbistan’da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda 66 kiloda ringe çıktı. Busenaz Sürmeli, çeyrek final müsabakasında Slovak boksör Tamara Kubalova’yı yendi. Yarı finalde ise Sırbistanlı boksör Anastasija Lukajic’i mağlup eden Busenaz, final maçında Özbek Navbakhor Khamidova karşısında 5-0 kazanarak kariyerinde 3. kez Dünya Şampiyonu oldu.

PBA Dünya Şampiyonası finalinde 2 Türk yarıştı.

Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi. Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

Ziraat Bankkart erkekler voleybolda Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında ağırladığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal’dan altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

Tüm Türkiye Trabzon U19 takımını takip etti.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi’nde harika bir sezon geçirdi. Güçlü rakiplerini geçen Trabzonspor’un gençleri, 2 Nisan’da İsviçre'nin Nyon kentinde finalde Barcelona ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Avrupa ikinciliği elde eden Trabzonspor U19 takımı tüm Türkiye tarafından yakın ilgi ile takip edildi.

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’ni 2. olarak tamamladı.

Basketbolda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenilen Çimsa ÇBK Mersin, organizasyonu ikinci tamamladı.

Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.

Okan Buruk yönetiminde yeniden çıkışa geçen Galatasaray, Trendyol Süper Lig’i üst üste 3. kez şampiyon olarak tamamladı. Trabzonspor’u mağlup ederek Türkiye Kupası’nın da sahibi olan Galatasaray, Türkiye’de 25. şampiyonluğa ulaşan ilk takım olmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, tarihinde ikinci kez Avrupa’nın zirvesinde.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Monaco'yu yenen Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

Adem Asil’in cimnastikteki başarılıları devam ediyor.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

Toprak Razgatlığlu’nun büyük başarısı.

Superbike'ta iki şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP’ye adım atmaya karar verdi. Razgatloğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ilk Türk pilot olmayı başardı.

Teniste Milli tenisçi Zeynep Sönmez’in yükselişi bu yıl da devam etti.

Türk tenisinin parlayan yıldızı Zeynep Sönmez, 2024 yılında WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaşmıştı. Başarılı tenisçi bu yıl da Wimbledon’da 3. tura yükselmeyi başardı. Zeynep Sönmez, tenis tarihinin en görkemli turnuvası Wimbledon’da 3. tura kadar yükselmeyi başaran ilk Türk tenisçi oldu.

Türk futbol tarihinin bonservis rekoru kırıldı.

2023-2024 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Nijeryalı golcü Victor Osimehen’in bonservisi 70 milyon euro karşılığında Napoli’nden alındı. Bu rakam, Türk takımlarının bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı başardı.

Açık deniz yüzücülüğünün zirvesi kabul edilen Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk yüzücü Bengisu Avcı oldu. Avcı, sırasıyla 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni, 5 Eylül 2022'de Catalina Kanalı'nı, 24 Nisan 2023 Cebelitarık Boğazı'nı, 13 Şubat 2024'te Cook Boğazı'nı, 19 Ekim 2024'te Molokai Kanalı'nı, 19 Temmuz 2025'te Kuzey Kanalı'nı ve 3 Ağustos 2025'te Tsugaru Boğazı'nı başarıyla geçti.

Filenin Sultanları bir kez daha tüm Türkiye’yi sevince boğdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazdı. Dünya Şampiyonası’nda finale kadar yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, finalde İtalya’ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

12 Dev Adam yıllar sonra Avrupa’da finale kalmayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025’te harika bir turnuva oynayarak finale yükseldi. Sırbistan, Yunanistan gibi önemli takımları yenmeyi başaran Ergin Ataman’ın öğrencileri, finalde Almanya’ya yenilerek Avrupa’nın en büyük ikinci takımı oldu. NBA yıldızımız Alperen Şengün turnuvanın en değerli 5’ine seçildi.

Fenerbahçe’de başkanlık el değiştirdi.

Fenerbahçe’de 7 yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, 21 Eylül 2025'te yapılan kongrede 257 oy farkla kaybederek Fenerbahçe’nin başkanlığından ayrıldı. Fenerbahçe’nin yeni başkanı ise Sadettin Saran oldu.

Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası’na damga vurdu.

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen organizasyonda 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışık ve 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde dünya şampiyonu olarak 5 altın madalya kazandı ve Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Muhammed Furkan Özbek, halterde rekor kırarak şampiyon oldu.

Muhammed Furkan Özbek, Dünya Halter Şampiyonası erkekler 65 kilo koparmada 145 kiloyla altın madalya kazandı. Özbek, toplamda da 324 kiloyla rekor kırdı

Tekvandoda tarihi başarı

Milli sporcular, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Türk futbolunda bahis skandalı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ekim ayında yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bahis operasyonu sonrasında futbolculara uzandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiği futbolcuların 102'si hakkında 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi. Bahis skandalında yeni operasyonların teknik direktörüler ve kulüp yöneticilerine yönelik olacağı iddia edildi. Ayrıca savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.

