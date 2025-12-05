Türk Sporunda 2025 Yılı Böyle Geçti: Madalyalar, Şampiyonluklar ve Skandallar…

Yeni yılın başlamasına sayılı günler kala 2025’te Türk sporunda yaşananları hatırlamaya hazır mısını? Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda neler yaşanmadı ki? Futbolda tarihi bir transfer dönemi yaşanırken, Fenerbahçe erkekler basketbolda bir kez daha zirveye çıktı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alırken, bireysel olarak ise Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcu Defne Kurt tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Türk futbolunda yaşanan, hakem, futbolcular ve yöneticilerin karıştığı bahis skandalı da yılın son aylarında en dikkat çeken olay oldu.

İşte tarih sıralamasına göre Türk sporunda 2025 yılı…