Türk Sporunda 2025 Yılı Böyle Geçti: Madalyalar, Şampiyonluklar ve Skandallar…
Yeni yılın başlamasına sayılı günler kala 2025’te Türk sporunda yaşananları hatırlamaya hazır mısını? Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda neler yaşanmadı ki? Futbolda tarihi bir transfer dönemi yaşanırken, Fenerbahçe erkekler basketbolda bir kez daha zirveye çıktı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alırken, bireysel olarak ise Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcu Defne Kurt tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Türk futbolunda yaşanan, hakem, futbolcular ve yöneticilerin karıştığı bahis skandalı da yılın son aylarında en dikkat çeken olay oldu.
İşte tarih sıralamasına göre Türk sporunda 2025 yılı…
Yusuf Dikeç yine sahnede…
Busenaz Sürmeli kariyerinde 3. kez Dünya Şampiyonu oldu.
PBA Dünya Şampiyonası finalinde 2 Türk yarıştı.
Ziraat Bankkart erkekler voleybolda Avrupa’nın zirvesine çıktı.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal’dan altın madalya
Tüm Türkiye Trabzon U19 takımını takip etti.
Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’ni 2. olarak tamamladı.
Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.
Fenerbahçe Beko, tarihinde ikinci kez Avrupa’nın zirvesinde.
Adem Asil’in cimnastikteki başarılıları devam ediyor.
Toprak Razgatlığlu’nun büyük başarısı.
Teniste Milli tenisçi Zeynep Sönmez’in yükselişi bu yıl da devam etti.
Türk futbol tarihinin bonservis rekoru kırıldı.
Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı başardı.
Filenin Sultanları bir kez daha tüm Türkiye’yi sevince boğdu.
12 Dev Adam yıllar sonra Avrupa’da finale kalmayı başardı.
Fenerbahçe’de başkanlık el değiştirdi.
Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası’na damga vurdu.
Muhammed Furkan Özbek, halterde rekor kırarak şampiyon oldu.
Tekvandoda tarihi başarı
Türk futbolunda bahis skandalı
