Gazeteci Barış Terkoğlu Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
25.12.2025 - 16:20

Gazeteci Barış Terkoğlu 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı gerekçesi ise 'Onlar’da yayınlanan haber videosu olarak belirtildi.

Gazeteci Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını X hesabından duyurdu.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
