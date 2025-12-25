Gazeteci Barış Terkoğlu Gözaltına Alındı
Gazeteci Barış Terkoğlu 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı gerekçesi ise 'Onlar’da yayınlanan haber videosu olarak belirtildi.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
