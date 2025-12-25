Dünya’dan Daha Eski Yüzeyi Magma ile Kaplı Gizemli Gezegen Keşfedildi

Gökbilimciler, güneş sistemimizin çok ötesinde yer alan ve alışılmış gezegen tanımlarını zorlayan sıra dışı bir keşfe imza attı. Yapılan gözlemler, Dünya’dan daha yaşlı olduğu belirlenen ve yüzeyinin büyük bölümünün magma ile kaplı olduğu bir gezegenin, aşırı sıcaklığa rağmen atmosferini milyarlarca yıl boyunca koruyabildiğini ortaya koydu.