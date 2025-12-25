Dünya’dan Daha Eski Yüzeyi Magma ile Kaplı Gizemli Gezegen Keşfedildi
Gökbilimciler, güneş sistemimizin çok ötesinde yer alan ve alışılmış gezegen tanımlarını zorlayan sıra dışı bir keşfe imza attı. Yapılan gözlemler, Dünya’dan daha yaşlı olduğu belirlenen ve yüzeyinin büyük bölümünün magma ile kaplı olduğu bir gezegenin, aşırı sıcaklığa rağmen atmosferini milyarlarca yıl boyunca koruyabildiğini ortaya koydu.
Dünya’dan daha eski olduğu belirlenen ve yüzeyi tamamen magma ile kaplı bir gezegen keşfedildi.
Samanyolu Galaksisi’nin en yaşlı bölgelerinden birinde yer alan TOI-561 b, yüzeyindeki dev magma okyanusu ve yoğun kaya buharından oluşan atmosferiyle dikkat çekiyor.
Bilim insanlarını asıl şaşırtan detay ise TOI-561 b’nin, yoğun radyasyona rağmen atmosferini kaybetmemiş olması.
