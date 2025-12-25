onedio
Dünya’dan Daha Eski Yüzeyi Magma ile Kaplı Gizemli Gezegen Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 16:14

Gökbilimciler, güneş sistemimizin çok ötesinde yer alan ve alışılmış gezegen tanımlarını zorlayan sıra dışı bir keşfe imza attı. Yapılan gözlemler, Dünya’dan daha yaşlı olduğu belirlenen ve yüzeyinin büyük bölümünün magma ile kaplı olduğu bir gezegenin, aşırı sıcaklığa rağmen atmosferini milyarlarca yıl boyunca koruyabildiğini ortaya koydu.

Kaynak: https://www.realclearscience.com/2025...
Dünya’dan daha eski olduğu belirlenen ve yüzeyi tamamen magma ile kaplı bir gezegen keşfedildi.

Gökbilimciler, yıldızına son derece yakın bir yörüngede dönmesine rağmen atmosferini milyarlarca yıl boyunca korumayı başaran bu sıra dışı gezegenin, gezegen oluşumuna dair bilinen pek çok ezberi bozduğunu açıkladı.

Samanyolu Galaksisi’nin en yaşlı bölgelerinden birinde yer alan TOI-561 b, yüzeyindeki dev magma okyanusu ve yoğun kaya buharından oluşan atmosferiyle dikkat çekiyor.

Kendi yıldızına çok yakın konumda bulunan gezegen, bir turunu yalnızca 11 saatte tamamlıyor. Bu durum, gezegenin bir yüzünün sürekli aşırı sıcaklığa maruz kalmasına, diğer yüzünün ise karanlıkta kalmasına neden oluyor.

Bilim insanlarını asıl şaşırtan detay ise TOI-561 b’nin, yoğun radyasyona rağmen atmosferini kaybetmemiş olması.

James Webb Uzay Teleskobu’ndan elde edilen veriler, gezegenin kalın bir gaz tabakası sayesinde sıcaklığını dengeleyebildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, yüzeyi kaplayan magma okyanusunun atmosferle sürekli etkileşim hâlinde olduğunu ve bu sayede gaz kaybının engellendiğini belirtiyor.

Dünya’dan yaklaşık iki kat daha ağır olan gezegenin düşük demir oranına ve zengin mineral içeriğine sahip olduğu tespit edildi. Uzmanlar, TOI-561 b’nin evrenin erken dönemlerinde oluşmuş kayalık gezegenlere dair önemli ipuçları sunduğunu vurguluyor. Keşfin, gezegenlerin aşırı koşullar altında nasıl evrim geçirdiğinin anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
