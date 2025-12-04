Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Uyarı Geldi: 43 İlde Yağış, Bazı Yerlerde Don Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ülke genelinde yeni bir hava dalgası etkili olacak. Batıdan iç kesimlere doğru ilerleyecek sağanak yağışların dört gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Kurum, kuvvetli yağış, buzlanma ve don tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu.
Birçok ilde gök gürültüsü ve sağanak başlıyor.
Buzlanma ve don etkisi de bekleniyor.
Ege'de fırtına etkisini gösterecek.
Hangi illerde yağış bekleniyor?
