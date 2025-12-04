Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Uyarı Geldi: 43 İlde Yağış, Bazı Yerlerde Don Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Kurum, 43 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Tahminlere göre, iç ve batı kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.