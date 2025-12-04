onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Uyarı Geldi: 43 İlde Yağış, Bazı Yerlerde Don Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Uyarı Geldi: 43 İlde Yağış, Bazı Yerlerde Don Bekleniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.12.2025 - 23:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ülke genelinde yeni bir hava dalgası etkili olacak. Batıdan iç kesimlere doğru ilerleyecek sağanak yağışların dört gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Kurum, kuvvetli yağış, buzlanma ve don tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçok ilde gök gürültüsü ve sağanak başlıyor.

Birçok ilde gök gürültüsü ve sağanak başlıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Kurum, 43 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Tahminlere göre, iç ve batı kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ve don etkisi de bekleniyor.

Buzlanma ve don etkisi de bekleniyor.

Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması nedeniyle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don riski bulunduğundan ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

Ege'de fırtına etkisini gösterecek.

Ege'de fırtına etkisini gösterecek.

Ege Denizi'nin güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’ne göre, Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat), bazı bölgelerde 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada, fırtınanın deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtilerek, başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hangi illerde yağış bekleniyor?

Hangi illerde yağış bekleniyor?

Sağanak yağışların bu gece başlamasıyla birlikte dört gün boyunca etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Cuma günü İstanbul, Ankara dahil 43 ilde sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale, İzmir, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis illerinde gök gürültülü ve kuvvetli, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Manisa illerinde sağanak yağışların olması öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın