TV100'den İsmail Küçükkaya ile Birlikte Ayrılıp Halk TV'ye Geçmişti: Ebru Baki'den Kafa Karıştıran Paylaşım

Merve Ersoy
08.01.2026 - 10:29

Geçtiğimiz ekim ayında medya dünyasında şaşırtan bir gelişme yaşanarak TV100 ekranlarında izlediğimiz “Yenigün” ve “Para Manşet” programları yayından kaldırılmış ve  İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrılmıştı. Yaklaşık 3 aydır Halk TV'de çalışan Ebru Baki'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz ekim ayında TV100'den İsmail Küçükkaya ile birlikte ayrılan Ebru Baki'nin yeni adresi Halk TV olmuştu.

Eylül ayında TV100'de program yapmaya başlayan ve ekim ayında ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yanı sıra Ebru Baki'nin Para Manşet programının da iptal edilmesi büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ebru Baki Halk TV'de Para Siyaset programına başlamıştı.

Ebru Baki yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı ve "Ebru Baki Halk TV'den ayrıldı mı?" diye düşündürdü.

twitter.com

Ancak Ebru Baki'nin Halk TV'den ayrılmadığı kısa sürede anlaşıldı. Baki, paylaşım yapınca ayrılık gibi algılanmasına dair algıyı 2026'da yıkacağını söyledi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
