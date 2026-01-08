TV100'den İsmail Küçükkaya ile Birlikte Ayrılıp Halk TV'ye Geçmişti: Ebru Baki'den Kafa Karıştıran Paylaşım
Geçtiğimiz ekim ayında medya dünyasında şaşırtan bir gelişme yaşanarak TV100 ekranlarında izlediğimiz “Yenigün” ve “Para Manşet” programları yayından kaldırılmış ve İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrılmıştı. Yaklaşık 3 aydır Halk TV'de çalışan Ebru Baki'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.
Geçtiğimiz ekim ayında TV100'den İsmail Küçükkaya ile birlikte ayrılan Ebru Baki'nin yeni adresi Halk TV olmuştu.
Ebru Baki yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı ve "Ebru Baki Halk TV'den ayrıldı mı?" diye düşündürdü.
