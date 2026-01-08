Survivor Turabi'nin "Adayı Haraca Bağlarız" Paylaşımına Adem ve Hikmet'ten Jet Hızında Cevap
Survivor 2026 büyük ilgi görürken Acun Ilıcalı, yarışmaya all star yarışmacılarının da dahil olacağını açıklamıştı. Hangi yarışmacılar Survivor'a gelecek diye merak edilirken Turabi Çamkıran'ın paylaşımları yine dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 'Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız.' paylaşımı yapan Turabi'ye cevap gecikmedi.
Acun Ilıcalı'nın all starların Survivor'a katılacağını açıklamasının ardından Turabi art arda paylaşımlar yapmaya başladı.
Adem, Turabi'nin paylaşımına "Hırbolukta turbo çocuk" diye cevap verdi.
Adem'e destek olan Hikmet onunla fotoğrafını paylaşarak "Köpek bile bir hata yapınca kuyruğunu kıstırıp bir köşeye oturuyor" yazdı.
