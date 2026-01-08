onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Turabi'nin "Adayı Haraca Bağlarız" Paylaşımına Adem ve Hikmet'ten Jet Hızında Cevap

Survivor Turabi'nin "Adayı Haraca Bağlarız" Paylaşımına Adem ve Hikmet'ten Jet Hızında Cevap

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.01.2026 - 09:41

Survivor 2026 büyük ilgi görürken Acun Ilıcalı, yarışmaya all star yarışmacılarının da dahil olacağını açıklamıştı. Hangi yarışmacılar Survivor'a gelecek diye merak edilirken Turabi Çamkıran'ın paylaşımları yine dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 'Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız.' paylaşımı yapan Turabi'ye cevap gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı'nın all starların Survivor'a katılacağını açıklamasının ardından Turabi art arda paylaşımlar yapmaya başladı.

Acun Ilıcalı'nın all starların Survivor'a katılacağını açıklamasının ardından Turabi art arda paylaşımlar yapmaya başladı.

Turabi Survivor'a katılacak mı diye merak edilirken imalı paylaşımlar yapan Turabi'nin Survivor'da yer almayacağı düşünülüyor. Yaptığı paylaşımlardan birinde 'Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız.' yazan Turabi'ye Adem ve Hikmet'ten cevap gecikmedi.

Adem, Turabi'nin paylaşımına "Hırbolukta turbo çocuk" diye cevap verdi.

Adem, Turabi'nin paylaşımına "Hırbolukta turbo çocuk" diye cevap verdi.
twitter.com

Adem'e destek olan Hikmet onunla fotoğrafını paylaşarak "Köpek bile bir hata yapınca kuyruğunu kıstırıp bir köşeye oturuyor" yazdı.

Adem'e destek olan Hikmet onunla fotoğrafını paylaşarak "Köpek bile bir hata yapınca kuyruğunu kıstırıp bir köşeye oturuyor" yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın