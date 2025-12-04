Michelin Rehberi Açıklandı: Yıldızlı Türk Restoran Sayısı 17'ye Yükseldi
Dünyanın en saygın gastronomi derecelendirme sistemleri arasında yer alan Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi duyuruldu. Listeye eklenen dört yeni restoranla birlikte Türkiye’de Michelin yıldızına sahip işletme sayısı 17’ye yükseldi.
Michelin Yıldızı nedir?
Türkiye'den 115 restoran tavsiye listesinde yer aldı.
İki restoran iki yıldız almayı başardı.
Törende çeşitli ödüller de verildi.
Tavsiye listesinde de birçok restoran kendine yer bulabildi.
