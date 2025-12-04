onedio
Michelin Rehberi Açıklandı: Yıldızlı Türk Restoran Sayısı 17'ye Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.12.2025 - 22:15

Dünyanın en saygın gastronomi derecelendirme sistemleri arasında yer alan Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi duyuruldu. Listeye eklenen dört yeni restoranla birlikte Türkiye’de Michelin yıldızına sahip işletme sayısı 17’ye yükseldi.

Kaynak - Oksijen

Michelin Yıldızı nedir?

Michelin Rehberi’nde yıldızlar, malzeme kalitesi, tat uyumu, pişirme ustalığı, şefin restorana yansıyan karakteri ve menüdeki istikrarlı başarı dikkate alınarak veriliyor. Tek yıldız, kaliteli malzeme ve yüksek standartta yemekler için; iki yıldız, şefin yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlar için; üç yıldız ise mutfak sanatını zirveye taşıyan şeflerin restoranlarına veriliyor.

Türkiye'den 115 restoran tavsiye listesinde yer aldı.

Türkiye'den 115 restoran tavsiye listesinde yer aldı.

Dünyanın önde gelen restoran derecelendirme sistemi Michelin Rehberi, 2026 İstanbul-İzmir-Muğla-Kapadokya seçkisini açıkladı. Listeye 38 yeni restoran eklenirken, Türkiye’de tavsiye edilen mekan sayısı 115’e yükseldi. Bu yıl Kapadokya’nın da dahil edilmesiyle rehberin önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye’yi kapsayacağı bildirildi.

İki restoran iki yıldız almayı başardı.

Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran sayısı 15’e yükseldi. İstanbul’daki Turk Fatih Tutak, iki Michelin yıldızıyla yerel mutfak sahnesinin zirvesindeki konumunu korurken, İzmir’den Vino Locale - Ozan Kumbasar da listede yer aldı.

Bir Michelin yıldızlı restoranlar arasında Muğla’dan Mezra Yalıkavak (Şef Serhat Doğramacı), İstanbul’dan Araf İstanbul (Şef Kenan Çetinkaya ve Şef Pınar Korgan Çetikankaya) ve Nevşehir’den Revithia (Şef Durhan Özdemir) bulunuyor.

İstanbul’da Casa Lavanda, Araka, Arkestra, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya; Bodrum’da Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı; İzmir’de Narımor, OD Urla ve Teruar Urla yıldızlarını korudu. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin Michelin Rehberi’ndeki restoran portföyü daha da güçlendi.

Törende çeşitli ödüller de verildi.

Türkiye’nin Michelin Rehberi 2026 seçkisinde çeşitli özel ödüller sahiplerini buldu. İstanbul’dan Neolokal, şef Ersin Topkara ile “Sommelier Ödülü”nü kazanırken, Muğla’dan Yakamengen III’ün şefi Duru Akgül “Genç Şef Ödülü”nün sahibi oldu. İzmir’den Teruar Urla’dan Ezgi Serdaroğlu ise “Servis Ödülü” ile ödüllendirildi.

Michelin Yeşil Yıldızı alan restoranlar arasında Teruar Urla (İzmir), Turk Fatih Tutak (İstanbul), Babayan Evi (Nevşehir) ve Orfoz (Muğla) yer aldı. Önceden yeşil yıldızı bulunan 9 restoranla birlikte Türkiye’de yeşil yıldızlı restoran sayısı 13’e yükseldi.

Bib Gourmand ödülleri ise Casius Antioch Kitchen (İstanbul), Babayan Evi (Nevşehir), Partal Kardeşler Balık Restoran (İzmir), Yanyalı Fehmi Lokantası (İstanbul), Mezegi (Muğla), Old Greek House (Nevşehir), Mutfakkoz, Tabal Gastronomi Evi, Aravan Evi (Nevşehir), Bağarası (Muğla), Kemal’in Yeri (İzmir), Mahir Lokantası (İstanbul), Happena (Nevşehir), Ahmet Ustam Ocakbaşı (İstanbul), Mandalya (Muğla) ve Parvus Kalamış (İstanbul) gibi mekanlara verildi.

Tavsiye listesinde de birçok restoran kendine yer bulabildi.

Muğla

Yakamengen III

Ada Restaurant

Hodan Yalıkavak

Onno Grill Bar

Kapadokya

Reserved Restaurant

Kardeşler Restoran

Saklı Konak Cappadocia

Sofram Restaurant

Gorgoli

Seki Restaurant

Uzundere Kapadokya Mutfağı

Nahita Cappadocia

Tık Tık Kadın Emeği

Lil'a Restaurant

Moniq Restaurant

Seten

İstanbul

Biz İstanbul

Havuş Lokantası

Topaz

Terrazza İtalia

Liman İstanbul

Monteverdi Ristorante

Okra İstanbul

Lokanta Limu

Sıralı Kebap

Sapa İstanbul

Maromi İstanbul

Basta Neo Bistro

Muutto Anatolian

İzmir

Seyhan Et

Emektar Kebap

Şark Balık

Balmumu Lokanta

Roka Bahçe

Esca

Terakki

Ritüel

