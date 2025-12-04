Michelin Rehberi Açıklandı: Yıldızlı Türk Restoran Sayısı 17'ye Yükseldi

Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran sayısı 15’e yükseldi. İstanbul’daki Turk Fatih Tutak, iki Michelin yıldızıyla yerel mutfak sahnesinin zirvesindeki konumunu korurken, İzmir’den Vino Locale - Ozan Kumbasar da listede yer aldı.

Bir Michelin yıldızlı restoranlar arasında Muğla’dan Mezra Yalıkavak (Şef Serhat Doğramacı), İstanbul’dan Araf İstanbul (Şef Kenan Çetinkaya ve Şef Pınar Korgan Çetikankaya) ve Nevşehir’den Revithia (Şef Durhan Özdemir) bulunuyor.

İstanbul’da Casa Lavanda, Araka, Arkestra, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya; Bodrum’da Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı; İzmir’de Narımor, OD Urla ve Teruar Urla yıldızlarını korudu. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin Michelin Rehberi’ndeki restoran portföyü daha da güçlendi.