Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara’dan Kritik Telefon Görüşmesi: Halep’te Barış ve Güvenlik Vurgusu Yapıldı

Metehan Bozkurt
09.01.2026 - 07:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, güvenliğin güçlendirilmesi, sivillerin korunması ve istikrarın kalıcı hâle getirilmesi için ortak adımların önemi öne çıktı. İki lider, varılan mutabakatların uygulanması ve iş birliğinin sürdürülmesi konusunda hemfikir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, sahadaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin önemi öne çıktı.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını hatırlatarak, ortak tehditler karşısında yakın koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bölgesel barışın temini için sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Taraflar, sivillerin korunması, güvenliğin artırılması ve istikrarın kalıcı hâle getirilmesine yönelik öncelikleri de görüştü.

Bu çerçevede, Türkiye ve Suriye arasında kurumlar düzeyinde yürütülen temasların sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

İki lider, daha önce varılan mutabakatların uygulanması için iş birliğinin devam etmesinin öneminde hemfikir oldu. Bu sürecin hem Türk hem de Suriye halkının çıkarına hizmet edeceği ve bölgede barış ile sürdürülebilir istikrara katkı sağlayacağı belirtildi.

Halep’teki son gelişmeler neler?

6 Ocak’ta Halep kent merkezinde başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ile 5 sivil hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu, çatışma bölgelerine tank ve zırhlı araçlarla takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle resmi kurumlarda çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitim ara verilmiş, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı. Aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi’nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlenmiş, Şam yönetimi terör örgütü PKK/YPG’den saldırılara son vermesini ve anlaşmalara uymasını talep etmişti.

