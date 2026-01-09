Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara’dan Kritik Telefon Görüşmesi: Halep’te Barış ve Güvenlik Vurgusu Yapıldı

Bu çerçevede, Türkiye ve Suriye arasında kurumlar düzeyinde yürütülen temasların sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

İki lider, daha önce varılan mutabakatların uygulanması için iş birliğinin devam etmesinin öneminde hemfikir oldu. Bu sürecin hem Türk hem de Suriye halkının çıkarına hizmet edeceği ve bölgede barış ile sürdürülebilir istikrara katkı sağlayacağı belirtildi.

Halep’teki son gelişmeler neler?

6 Ocak’ta Halep kent merkezinde başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ile 5 sivil hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu, çatışma bölgelerine tank ve zırhlı araçlarla takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle resmi kurumlarda çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitim ara verilmiş, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı. Aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi’nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlenmiş, Şam yönetimi terör örgütü PKK/YPG’den saldırılara son vermesini ve anlaşmalara uymasını talep etmişti.