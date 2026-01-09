Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara’dan Kritik Telefon Görüşmesi: Halep’te Barış ve Güvenlik Vurgusu Yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, güvenliğin güçlendirilmesi, sivillerin korunması ve istikrarın kalıcı hâle getirilmesi için ortak adımların önemi öne çıktı. İki lider, varılan mutabakatların uygulanması ve iş birliğinin sürdürülmesi konusunda hemfikir oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Taraflar, sivillerin korunması, güvenliğin artırılması ve istikrarın kalıcı hâle getirilmesine yönelik öncelikleri de görüştü.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
