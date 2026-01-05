"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya Suikast Düzenlendi" İddiasına Yalanlama Geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili suikasta uğradığı ve ağır yaralandığı için Türkiye’de tedavi gördüğü iddia edilmişti. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ahmed Şara’ya yönelik suikast iddiasını kesin bir dille yalanladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye’de Esad’dan yönetimi devralan HTŞ’nin lideri Ahmed Şara (Colani), Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın