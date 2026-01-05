onedio
"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya Suikast Düzenlendi" İddiasına Yalanlama Geldi

Suriye
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 19:05

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili suikasta uğradığı ve ağır yaralandığı için Türkiye’de tedavi gördüğü iddia edilmişti. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ahmed Şara’ya yönelik suikast iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Suriye’de Esad’dan yönetimi devralan HTŞ’nin lideri Ahmed Şara (Colani), Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu.

Sosyal medyadaki iddialara göre Ahmed Şara’ya suikast düzenlenmiş ve ağır yaralanan Şara, Türkiye’de tedavi altına alınmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada; Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik “bir güvenlik olayının yaşandığını” öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İddiaların “tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu” ifade eden el-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmeleri, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
