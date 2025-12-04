Komisyonun İmralı'da Yaptığı Görüşmenin Tutanağı Komisyonda Özet Olarak Okundu
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 19’uncu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İmralı’da yapılan görüşmeye ait tutanağın özeti üyelere okundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşme sırasında Meclis adına hiçbir stenografın bulunmadığını belirterek, “İmralı’ya yapılan ziyaretlerin tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından organize edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş görüşmelere dair bazı milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
"Ziyaret MİT tarafından organize edildi"
Görüşme tutanağının komisyonda özeti okundu.
İmralı'daki görüşmenin okunan özetini t24 paylaştı. Özet metinde şu ifadeler yer aldı:
