Komisyonun İmralı'da Yaptığı Görüşmenin Tutanağı Komisyonda Özet Olarak Okundu

Bir milletvekilinin, söz konusu görüşmede tutanakların TBMM stenografları tarafından tutulup tutulmadığını sorması üzerine Numan Kurtulmuş, Meclis’ten hiçbir stenografın görüşmede bulunmadığını söyledi. Ziyaretin tamamen Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından planlandığını belirten Kurtulmuş, görüşmelerin de MİT’in gözetiminde gerçekleştiğini vurgulayarak, sürecin daha önceki uygulamalarda da olduğu gibi doğal bir işleyiş içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kurtulmuş, İmralı’daki görüşmelere doğrudan katılan üç milletvekilinin gündeme gelen genel ve siyasi başlıkların tamamının komisyonda aktarılacağını ifade ettiğini belirterek, “İmralı’da dile getirilip de burada neden paylaşılmadı denecek tek bir siyasi konu dahi kalmayacak” dedi.