Komisyonun İmralı'da Yaptığı Görüşmenin Tutanağı Komisyonda Özet Olarak Okundu

04.12.2025 - 20:49

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 19’uncu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İmralı’da yapılan görüşmeye ait tutanağın özeti üyelere okundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşme sırasında Meclis adına hiçbir stenografın bulunmadığını belirterek, “İmralı’ya yapılan ziyaretlerin tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından organize edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş görüşmelere dair bazı milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 19’uncu toplantısı sona erdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu’nda yapılan toplantının ikinci oturumunda, bir önceki birleşimde 5’te 3 çoğunlukla alınan karar kapsamında üç siyasi partinin temsilcisi olan komisyon üyesi milletvekillerinin 24 Kasım’da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

"Ziyaret MİT tarafından organize edildi"

Bir milletvekilinin, söz konusu görüşmede tutanakların TBMM stenografları tarafından tutulup tutulmadığını sorması üzerine Numan Kurtulmuş, Meclis’ten hiçbir stenografın görüşmede bulunmadığını söyledi. Ziyaretin tamamen Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından planlandığını belirten Kurtulmuş, görüşmelerin de MİT’in gözetiminde gerçekleştiğini vurgulayarak, sürecin daha önceki uygulamalarda da olduğu gibi doğal bir işleyiş içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kurtulmuş, İmralı’daki görüşmelere doğrudan katılan üç milletvekilinin gündeme gelen genel ve siyasi başlıkların tamamının komisyonda aktarılacağını ifade ettiğini belirterek, “İmralı’da dile getirilip de burada neden paylaşılmadı denecek tek bir siyasi konu dahi kalmayacak” dedi.

Görüşme tutanağının komisyonda özeti okundu.

Kurtulmuş, bugüne kadar yalnızca bazı bakanların katıldığı toplantıların kapalı yapıldığını hatırlatarak, komisyonda gizli yürütülen hiçbir husus bulunmadığını söyledi. 51 komisyon üyesinden saklanacak herhangi bir durum olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, İmralı’da ele alınan hiçbir siyasi başlığın gündem dışında bırakılmayacağını da ifade etti. Ardından Kurtulmuş’un yönlendirmesiyle, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt tarafından, komisyon üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’ın İmralı’da yaptığı görüşmeye ilişkin tutanağın özeti üyelere okundu.

İmralı'daki görüşmenin okunan özetini t24 paylaştı. Özet metinde şu ifadeler yer aldı:

Görüşmede Öcalan, öncelikle 100 yıllık Türk-Kürt ilişki sistematiğine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleriyle büyük katkı sağladığını, Cumhuriyet tarihinde ender görülen bir cesaret gösterdiğini, kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, süreçte gösterdiği cesaret için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran ve teşekkürlerini ifade etmiştir.

Öcalan sözünün arkasında olduğunu söyledi

Abdullah Öcalan, sürecin başından beri verdiği sözlerinin arkasında olduğunu, koşullar el verirse teorik ve pratik imkanının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu ifade etmiştir. Uzun bir şekilde tarihsel arka planı aktarmış ve Ziya Gökalp’e referans vererek Türk-Kürt kardeşliğini önemine vurgu yapmıştır.

PKK’nın tüm bileşenlerinin örgütsel varlıklarının dağıtılması

Abdullah Öcalan, silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini, 27 Şubat çağrısı çerçevesinde bütün yapıların, PKK’nın tüm bileşenlerinin, örgütsel varlıklarının dağıtılmasının ve silahların bırakılmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını, halkın bu gelişmeyi takip ettiğini, kendisinin Suriye ve Irak’ta da etkili olduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada Feti Yıldız, Abdullah Öcalan’ın mahkûm olduğu davada şehit ailelerinin avukatı olarak kendisinin bulunduğunu hatırlatması üzerine Öcalan, “Ben Devlet Bey’in el sıkmasıyla başlayan süreç içinde verdiğim sözlerin arkasındayım” demiştir.

Her asker kaybı trajedi

Hüseyin Yayman ise buraya şehit ailelerinin hassasiyetiyle geldiğini söylemesi üzerine Abdullah Öcalan, her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye’de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşılması gerektiğini söylemiş ve TUSAŞ eylemine üzüldüğünü ifade etmiştir.

Kendisine “Lozan ve 1924 öncesi döneme ait dilin kullanılması süreci zehirliyor” denilmiştir.

Suriye konusunda yeni bir çağrı yapması gerektiği Öcalan’a söylenmiştir

“En son Zap bölgesi boşaltılırken örgüt üyelerinin elinde silah olması kamuoyunda infial yaratmış, bu konuda yapılan çağrıya PKK’nın tam uymadığı görülüyor” denilmiş, SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğinin elzem olduğu, Suriye konusunda yeni bir çağrı yapması gerektiği Öcalan’a söylenmiştir.

PKK sadece elindeki silahları değil zihinsel olarak da silahları bırakmalı

Bu devletin hepimizin devleti olduğu, 'Silahı bırakın' derken PKK’nın bütün bileşenlerini kapsadığı, PKK’nın Irak’tan çektiği güçleri Suriye’ye gönderdiği yönünde gözlemler olduğu, bu durumun daha önceki açıklamalarla çelişki yarattığı kendisine söylenmesi üzerine Öcalan, “PKK’nın sadece elindeki silahları değil zihinsel olarak da silahları bırakması gerektiğini' ifade etmiştir.

Devlete hizmete hazırım sözlerinin arkasında olduğunu beyan etti

Feti Yıldız, şehit haberleri geldiği dönemde bile kimsenin Kürt komşusunun camını kırmadığını, bu kadar acıya rağmen Kürt-Türk düşmanlığının asla oluşmadığını belirtmiştir.

Bunun üzerine Öcalan kendisinin şehit ailelerine saygıyla baktığını, acılarının ne kadar büyük olduğunu bildiğini beyan etmiş, Devlet Bahçeli’nin konuşmasında hatırlattığı “Ben devletime hizmete hazırım” sözünü hatırlatıp “Buyur” demesine karşılık olarak sözlerinin arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkanlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu yinelemiştir.

27 Şubat açıklamasına yönelik olarak süreçte geçen 1 yılı başarılı gördüğünü, bu dönemde hiç şehit verilmediğini ifade etmiştir. Böylelikle büyük bir politik açılım sağlandığını, kamuoyunda desteğin arttığını, kamuoyunun aklındaki soru işaretlerinin ilerleyen dönemde giderileceğini söylemiştir.

Pozitif hamleler peşinde

Terörsüz Türkiye gerçekleşecekse Türkiye’nin pratik ve somut adımlar bekliyor olduğunun söylenmesi üzerine Öcalan, pozitif hamleler ve adımlar peşinde olduğunu ifade etmiştir.

Her saha için kesin talimat

Somut adımlar konusunda bir direnç olduğu, örgütün merkezi Kandil’den Suriye sahasına taşımasının sorunu çözmeyeceği ifade edilmesi üzerine kendisinin örgütün lideri olarak her saha için kesin talimat vermesi gerektiğini, bu adımlar gerçekleşince yeni bir iklim oluşacağını ifade etmiştir.

Abdullah Öcalan ayrıca “Bu soruyu defaatle sordunuz” diyerek sözlerinin arkasında olduğunu, sürecin başarıya ulaşması için tüm gayretini ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Federasyon, idari özerklik yok

27 Şubat çağrısında ayrı devlet ve federasyon olmadığının, idari özerklik, kültüralist çözümler olmadığının hatırlatılması üzerine Öcalan “Evet, öyle” diyerek onaylamıştır.

Suriye için üniter yapı ve yerel demokrasi benimsediğini söyledi

Hüseyin Yayman tarafından Suriye konusunda sorulara, SDG’nin 10 Mart’taki anlaşmasını esas aldıklarını, Suriye başta olmak üzere bölgede İsrail’in hamlelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, Suriye için üniter yapı ve yerel demokrasi benimsediğini söylemiştir.

Yerel savunma gücü olup olmayacağına dair sorulara “Savunma gücü yok, asayiş kapsamında güçler. Yani polis gibi” cevabını vermiştir.

Bu coğrafyada Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk yaşayamaz

Bu coğrafyada Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk yaşayamayacağını belirterek uzun bir tarihsel anlatımda bulunmuş ve Sultan Sencer’e referans vererek bu birlikteliğin tarihsel önemine vurgu yapmıştır.

Normalde PKK’yı 1993’te feshetmesi gerektiğini söyledi

Reel sosyalizm düşüncesinin 1995’ten beri terk ettiğini, zihinsel dönüşümün sancılı bir süreç olduğunu, normalde PKK’yı 1993’te feshetmesi gerektiğini söylemiş, ancak her seferinde birinin bu girişimini sabote ettiğini söylemiştir.

Darbe mekaniği etkisi

Bu sabotaj sürecini de darbe mekaniği olarak tanımlamış, 1993’ten günümüze Özal, Demirel, Erbakan ile dolaylı görüşmelerinin nihayete ermemesinde de bu darbe mekaniğinin etkili olduğunu söylemiştir.

Mazlum Abdi’yi tanıyor musunuz?

“Ferhat Abdi Şahin’in tanıyor musunuz, talimatınızı dinler mi?” diye sorulduğunda Öcalan, kendisine yakın olan biri, kendisine bağlı olduğunu söylemiştir.

Kendisine Türkiye için hiçbir zaman gerçekleşmeyecek iddialarda bulunmanın süreci sabote etmek olacağını ifade eden ifadelerde bulunmuştur.

Gülistan Kılıç Koçyiğit’in “Sizi çok sağlıklı gördüm, kadın haklarıyla ilgili söyleyecek bir hususunuz var mıdır?” diye sorması üzerine Öcalan selamlarını iletmiştir.

