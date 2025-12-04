Japon Fenomen Yoshi, Türkiye'ye Döneceğini Atasözü ile Açıkladı

Yoshi Enomoto, ağustos ayında yaptığı açıklamada oturma izni başvurusunun kabul edilmediğini ve bu nedenle 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye hayatına veda etmek zorunda kaldığını kamuoyuna duyurmuştu. Bir yıl daha oturum alabilmesi hâlinde süresiz ikamet iznine başvurabileceğini belirten Yoshi, “Sekiz yıl üst üste oturum izni alanlar kalıcı başvuru yapabiliyor. Bu kararla birlikte yedi yılım boşa gitti. Yeni bir oturum alsam bile her şeyi yeniden baştan başlatmam gerekecek. Yine de başka bir yolla burada kalmayı denemek istiyorum, çünkü buraya âşığım” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmişti.