Japon Fenomen Yoshi, Türkiye'ye Döneceğini Atasözü ile Açıkladı

Hakan Karakoca
04.12.2025 - 19:19

Sosyal medyada sıkça yanlış aktarılan Japon atasözlerini düzeltmesiyle tanınan ve oturma izni talebi kabul edilmediği için Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Japon içerik üreticisi Yoshi, yeniden Türkiye’ye döneceğini duyurdu.

"7 yılım boşa gitti" demişti.

Yoshi Enomoto, ağustos ayında yaptığı açıklamada oturma izni başvurusunun kabul edilmediğini ve bu nedenle 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye hayatına veda etmek zorunda kaldığını kamuoyuna duyurmuştu. Bir yıl daha oturum alabilmesi hâlinde süresiz ikamet iznine başvurabileceğini belirten Yoshi, “Sekiz yıl üst üste oturum izni alanlar kalıcı başvuru yapabiliyor. Bu kararla birlikte yedi yılım boşa gitti. Yeni bir oturum alsam bile her şeyi yeniden baştan başlatmam gerekecek. Yine de başka bir yolla burada kalmayı denemek istiyorum, çünkü buraya âşığım” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmişti.

"Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır"

Sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaşan Yoshi, Türkiye’ye dönüşünün resmileştiğini açıkladı. Yeni vize ve oturum izninin onaylandığını duyuran fenomen, duygularını şu sözlerle paylaştı:

'Japonya'dan herkese selamlar. Yeni vize ve oturumum kabul edildi ve yaklaşık 3,5 aydır gurbet ellerinde hasret çektikten sonra nihayet Türkiye'mize dönebiliyorum. Bu süreçte bana yardımcı olan herkese teşekkür eder, ömür boyu minnettarlığımı sunarım. Eninde sonunda Türkiye'ye geleceğimi biliyordum, çünkü bir Türk atasözü der ki: 'Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır.''

