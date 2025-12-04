Japon Fenomen Yoshi, Türkiye'ye Döneceğini Atasözü ile Açıkladı
Sosyal medyada sıkça yanlış aktarılan Japon atasözlerini düzeltmesiyle tanınan ve oturma izni talebi kabul edilmediği için Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Japon içerik üreticisi Yoshi, yeniden Türkiye’ye döneceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"7 yılım boşa gitti" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın