İstanbul Fırtına Ne Zaman Bitecek, Kaç Gün Sürecek? İstanbul Uçuşları İptal mi, Okullar Tatil mi?
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi 8 Ocak Perşembe günü güçlü bir fırtınanın etkisi altında kaldı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada olumsuz anlar yaşandı. Okullara ve iş yerlerine giden vatandaşlar zorluk yaşadı. Çatılar uçtu, deniz ve hava ulaşımında sıkıntılar yaşandı. İstanbullular ise fırtınanın ne zaman biteceğini merak ediyor.
Peki İstanbul'da fırtına kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da Fırtına Ne Zaman Bitecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da Okullar Tatil mi?
9 Ocak Cuma İstanbul'da Fırtına Var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın