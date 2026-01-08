onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Fırtına Ne Zaman Bitecek, Kaç Gün Sürecek? İstanbul Uçuşları İptal mi, Okullar Tatil mi?

İstanbul Fırtına Ne Zaman Bitecek, Kaç Gün Sürecek? İstanbul Uçuşları İptal mi, Okullar Tatil mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 16:03

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi 8 Ocak Perşembe günü güçlü bir fırtınanın etkisi altında kaldı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada olumsuz anlar yaşandı. Okullara ve iş yerlerine giden vatandaşlar zorluk yaşadı. Çatılar uçtu, deniz ve hava ulaşımında sıkıntılar yaşandı. İstanbullular ise fırtınanın ne zaman biteceğini merak ediyor.

Peki İstanbul'da fırtına kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Fırtına Ne Zaman Bitecek?

İstanbul'da Fırtına Ne Zaman Bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da fırtına için uyarıda bulundu. Fırtınanın yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) olacağı belirtildi. Şehirde olumsuz durumlar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre fırtına bu akşam saatlerinde son bulacak.

İstanbul'da Fırtına Kaç Gün Sürecek?

İstanbul'da fırtına yalnızca 8 Ocak Perşembe günü yaşanacak.

İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul'da okullar fırtına nedeniyle tatil değildir. Fırtınanın 8 Ocak Perşembe akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

İstanbul'da Fırtına Nedeniyle Uçuşlar İptal mi?

İstanbul'da uçuşlar iptal edilmedi. Fırtınanın akşam saatlerinde geçmesi bekleniyor.

9 Ocak Cuma İstanbul'da Fırtına Var mı?

9 Ocak Cuma İstanbul'da Fırtına Var mı?

MGM'den yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

'Marmara’da rüzgarın, yarın (08.01.2026) günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın