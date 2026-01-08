İstanbul Fırtına Ne Zaman Bitecek, Kaç Gün Sürecek? İstanbul Uçuşları İptal mi, Okullar Tatil mi?

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi 8 Ocak Perşembe günü güçlü bir fırtınanın etkisi altında kaldı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada olumsuz anlar yaşandı. Okullara ve iş yerlerine giden vatandaşlar zorluk yaşadı. Çatılar uçtu, deniz ve hava ulaşımında sıkıntılar yaşandı. İstanbullular ise fırtınanın ne zaman biteceğini merak ediyor.

Peki İstanbul'da fırtına kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?