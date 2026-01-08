İrem Derici Testi Negatif Çıkan İsimlerin Alkışlanmasına Tepki Gösterdi

Derici, “negatif çıkanların ekstra alkışlanmasını” eleştirdiği açıklamasında, bunun zaten olması gereken bir durum olduğunu vurguladı.

'Uzun süredir devam eden bir operasyonun intro’sunda vardım, biliyorsunuz. Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları ekstra alkışlamak bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü zaten olması gereken bu. “Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş”??? Ne ki bu sektör, falakaya mı yatırıyorlar bizi? Kimsenin rahat rahat götüne batmasın lütfen. Elinizdeki yeteneğin kıymetini bilin.'