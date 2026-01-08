İrem Derici Testi Negatif Çıkan İsimlerin Alkışlanmasına Tepki Gösterdi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu gündemdeki sıcaklığını korurken, ilk dalgada adı geçen isimlerden biri olan İrem Derici’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Test sonucunun negatif çıktığını açıklayan Derici, bu durumun “alkışlanacak bir başarı” gibi görülmesine sert tepki gösterdi. Özellikle Aleyna Tilki’nin pozitif test iddialarının konuşulmasının ardından yaptığı bu çıkış, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu magazin gündemini sarsmaya devam ederken, sürecte paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerinden biri de İrem Derici olmuştu.
Aleyna Tilki’nin pozitif test sonucu iddialarının gündeme gelmesinin ardından İrem Derici’den sert bir paylaşım geldi.
