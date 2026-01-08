onedio
İrem Derici Testi Negatif Çıkan İsimlerin Alkışlanmasına Tepki Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2026 - 16:04

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu gündemdeki sıcaklığını korurken, ilk dalgada adı geçen isimlerden biri olan İrem Derici’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Test sonucunun negatif çıktığını açıklayan Derici, bu durumun “alkışlanacak bir başarı” gibi görülmesine sert tepki gösterdi. Özellikle Aleyna Tilki’nin pozitif test iddialarının konuşulmasının ardından yaptığı bu çıkış, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu magazin gündemini sarsmaya devam ederken, sürecte paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerinden biri de İrem Derici olmuştu.

İlk dalgada adı operasyona karışan isimler arasında anılan Derici, test sürecinden geçtiğini ve sonuçlarının negatif çıktığını açıklayan isimlerden biri olmuştu. Operasyon kapsamında gözaltı süreci devam ederken, kamuoyuna yansıyan test sonuçları tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

İddialara göre son olarak Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Aleyna Tilki’nin test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürülürken; Danla Bilic ve İrem Sak 'ın ise negatif sonuç aldığı ortaya çıkmıştı.

Aleyna Tilki’nin pozitif test sonucu iddialarının gündeme gelmesinin ardından İrem Derici’den sert bir paylaşım geldi.

twitter.com

Derici, “negatif çıkanların ekstra alkışlanmasını” eleştirdiği açıklamasında, bunun zaten olması gereken bir durum olduğunu vurguladı. 

'Uzun süredir devam eden bir operasyonun intro’sunda vardım, biliyorsunuz. Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları ekstra alkışlamak bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü zaten olması gereken bu. “Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş”??? Ne ki bu sektör, falakaya mı yatırıyorlar bizi? Kimsenin rahat rahat götüne batmasın lütfen. Elinizdeki yeteneğin kıymetini bilin.'

