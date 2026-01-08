Aslı Bekiroğlu'nun Verdiği Yurt Dışı Sokak Röportajı Gündem Oldu
Son dönemde sık sık gündeme gelen isimlerden biri de Aslı Bekiroğlu. Yakın zamanda yaşadığı sağlık problemiyle magazin sayfalarını meşgul eden oyuncu, rahmindeki miyom nedeniyle ameliyat olduğunu açıklamıştı. Ancak operasyon sırasında bağırsaklarının yanlışlıkla kesilmesi gibi ciddi bir komplikasyonla karşılaşan Bekiroğlu, bu durumun ardından yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını söylemiş ve sürecin psikolojik olarak da kendisi için hayli zor geçtiğini ifade etmişti.
Geçtiğimiz günlerde @khelonymedia isimli sosyal medya hesabına sokak röportajı veren Aslı Bekiroğlu o anlarla gündeme oturdu.
Son zamanlarda gündeme sağlık sorunlarıyla gelen oyuncu Aslı Bekiroğlu bu sefer de yurt dışında verdiği İngilizce röportajla gündem oldu.
İşte o anlar:
