Aslı Bekiroğlu'nun Verdiği Yurt Dışı Sokak Röportajı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2026 - 14:11

Son dönemde sık sık gündeme gelen isimlerden biri de Aslı Bekiroğlu. Yakın zamanda yaşadığı sağlık problemiyle magazin sayfalarını meşgul eden oyuncu, rahmindeki miyom nedeniyle ameliyat olduğunu açıklamıştı. Ancak operasyon sırasında bağırsaklarının yanlışlıkla kesilmesi gibi ciddi bir komplikasyonla karşılaşan Bekiroğlu, bu durumun ardından yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını söylemiş ve sürecin psikolojik olarak da kendisi için hayli zor geçtiğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz günlerde @khelonymedia isimli sosyal medya hesabına sokak röportajı veren Aslı Bekiroğlu o anlarla gündeme oturdu.

Son zamanlarda gündeme sağlık sorunlarıyla gelen oyuncu Aslı Bekiroğlu bu sefer de yurt dışında verdiği İngilizce röportajla gündem oldu.

Londra’da katıldığı bir sokak röportajında Türkiye’yi anlatmaya çalışan Bekiroğlu'nun hem sözleri hem de İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu. Bekiroğlu’nun akıcı İngilizcesi kimileri tarafından takdir edilirken kimileri de Bekiroğlu'nun Türkiye'yi anlatmaya çalıştığı anları eleştirdi.

İşte o anlar:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
