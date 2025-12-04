Bilim İnsanları Kısa Videolarla Gelen "Beyin Çürümesi" Riskine Karşı Uyardı
Kısa video formatlarının sosyal medyada baskın hâle gelmesiyle birlikte, bilim insanları da bu hızlı ve algoritmalar tarafından yönlendirilen içeriklerin insan zihni üzerindeki etkilerini daha yakından incelemeye başladı. “Brain rot” yani “beyin çürümesi” olarak adlandırılan, bireyin zihinsel ya da entelektüel kapasitesinde zayıflamaya işaret eden kavram, artık yalnızca internet jargonunda değil, akademik tartışmaların da merkezinde yer alıyor. Oxford Sözlüğü’nün bu terimi 2024 yılının kelimesi seçmesi ise konuya yönelik endişelerin ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seriyor.
Dikkat süresi ve dürtü kontrolü yerle bir oluyor.
Kısa videoların zararlı olduğu araştırmalar sonucunda giderek daha fazla görünüyor.
ADHD vakaları artıyor.
Araştırmalar kısa vadeli gözlemlere dayanıyor ancak "kısa videolar" artık bilimin konularından biri oldu.
