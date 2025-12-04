Bilim İnsanları Kısa Videolarla Gelen "Beyin Çürümesi" Riskine Karşı Uyardı

Uzmanlar, mevcut verilerin henüz net bir neden-sonuç ilişkisi kurmaya yeterli olmadığını, çünkü çalışmaların büyük kısmının kısa vadeli gözlemlere dayandığını vurguluyor. Bu nedenle kısa video tüketiminin uzun vadeli etkileri ve ortaya çıkan bilişsel değişimlerin geri çevrilebilir olup olmadığı hâlâ belirsizliğini koruyor. Buna karşın bilim insanları, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde daha somut ve kapsayıcı sonuçlara ulaşılmasını bekliyor. Dr. Gupta ise alkol, sigara ve madde kullanımı üzerine yürütülen araştırmaların da onlarca yıl sürdüğünü hatırlatarak, kısa video tüketiminin artık benzer bir bilimsel inceleme sürecine girmiş olduğunu ifade ediyor.