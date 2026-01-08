Avrupa Ülkesinden Yeni Dijital Göçebe Vizesi: Kimler Başvurabilir?

Öncelikle uzaktan çalışmanız ve gelirinizi Bulgaristan dışından elde etmeniz gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşı olmayan kişiler başvuru yapabiliyor. Üç uygunluk kriteri bulunuyor: AB, AEA ve İsviçre dışında kayıtlı şirketlerin uzaktan çalışanları; yurt dışında kayıtlı bir işletmenin sahibi olanlar veya bir işletmede yüzde 25’ten fazla paya sahip olanlar ve başvurudan önce en az 1 yıl boyunca Bulgaristan dışındaki müşterilere hizmet vermiş serbest çalışanlar veya bağımsız profesyoneller başvuruda bulunabilir.

Ayrıca, başvuranların Bulgaristan’daki aylık asgari ücretin en az 50 katı yıllık gelire sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Bu tutar şu anda 620 euro, dolayısıyla yıllık asgari tutar da 31 bin euro olarak karşımıza çıkıyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra, dijital göçebeler kimlik kartı için başvuruda bulunabiliyor. Tüm süreç ise 3 aydan fazla sürebiliyor.

Oturma izni başlangıçta 1 yıl için veriliyor ve uygunluk koşulları karşılanmaya devam ettiği sürece 1 sene daha yenilenebiliyor.