Avrupa Ülkesinden Yeni Dijital Göçebe Vizesi: Kimler Başvurabilir?

Avrupa Ülkesinden Yeni Dijital Göçebe Vizesi: Kimler Başvurabilir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 11:00

Bulgaristan, 2025 yılında Schengen Bölgesi'ne katıldı ve para birimini de euroya çevirdi. 2026 yılında ise yeni bir vize türünü uygulamaya soktuğunu duyurdu: Dijital göçebe vizesi.

Dijital göçebe vizesi ise Bulgaristan'da yaşayıp uzaktan çalışabileceksiniz. Üstelik Bulgaristan'da yaşam maliyeti, birçok Avrupa ülkesine göre çok daha uygun.

Peki Bulgaristan dijital göçebe vizesine kimler başvurabilir?

Kaynak: https://tr.euronews.com/gezi/2026/01/...
Bulgaristan, yeni dijital göçebe vizesini duyurdu.

Bulgaristan, yeni dijital göçebe vizesini duyurdu.

2025 yılında Schengen Bölgesi'ne katılan Bulgaristan, yeni vize türünü duyurdu. Bu vize türü ile Bulgaristan'da oturum sağlayabilecek ve tüm Avrupa'ya erişebileceksiniz. Bulgaristan, hem Avrupa'da olması hem de diğer Avrupa ülkelerine göre daha uygun bir yaşam sunması açısından ön plana çıkıyor. 

Bulgaristan dijital göçebe başvurusu yapmak isteyenlerin, uzaktan çalışıp gelirlerini Bulgaristan dışından elde eden ve Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşı olmayan kişiler olması gerekiyor. Eğer ülkemizde uzaktan çalışıyorsanız, bu kriteri karşılıyorsunuz demektir.

Peki dijital göçebe vizesine kimler başvurabilir?

Peki dijital göçebe vizesine kimler başvurabilir?

Öncelikle uzaktan çalışmanız ve gelirinizi Bulgaristan dışından elde etmeniz gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşı olmayan kişiler başvuru yapabiliyor. Üç uygunluk kriteri bulunuyor: AB, AEA ve İsviçre dışında kayıtlı şirketlerin uzaktan çalışanları; yurt dışında kayıtlı bir işletmenin sahibi olanlar veya bir işletmede yüzde 25’ten fazla paya sahip olanlar ve başvurudan önce en az 1 yıl boyunca Bulgaristan dışındaki müşterilere hizmet vermiş serbest çalışanlar veya bağımsız profesyoneller başvuruda bulunabilir.

Ayrıca, başvuranların Bulgaristan’daki aylık asgari ücretin en az 50 katı yıllık gelire sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Bu tutar şu anda 620 euro, dolayısıyla yıllık asgari tutar da 31 bin euro olarak karşımıza çıkıyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra, dijital göçebeler kimlik kartı için başvuruda bulunabiliyor. Tüm süreç ise 3 aydan fazla sürebiliyor.

Oturma izni başlangıçta 1 yıl için veriliyor ve uygunluk koşulları karşılanmaya devam ettiği sürece 1 sene daha yenilenebiliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
