onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Trump'ın Kızı Olduğunu Söyleyen Necla Özmen'in Tekrar Tekrar Okumak İsteyeceğiniz Açıklamaları

Trump'ın Kızı Olduğunu Söyleyen Necla Özmen'in Tekrar Tekrar Okumak İsteyeceğiniz Açıklamaları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 19:58

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia etti. Özmen, ayrıca DNA testi talebinde bulundu ancak mahkeme bu talebi reddetti. Özmen'in iddiaları ise hem yerli hem de yabancı basında büyük yankı uyandırdı.

Necla Özmen, babası olduğunu iddia ettiği Trump'a seslenmeye devam ediyor.

Bakalım Necla Özmen bugüne kadar neler söyledi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Necla Özmen, ABD Başkanı Trump'ın kızı olduğunu iddia etmesiyle gündemimize geldi.

Necla Özmen, ABD Başkanı Trump'ın kızı olduğunu iddia etmesiyle gündemimize geldi.

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia etti. Özmen, nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinden duydukları nedeniyle Trump'ın kızı olduğunu söylüyor. Özmen, Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne babalık tespiti için de dava açtı. Fakat mahkeme, bu talebi reddetti.

Necla Özmen, babası olduğuna inandığı Trump'a seslenmeye devam ediyor. Son olarak Trump'tan Maduro'yu serbest bırakmasını istemişti.

Bakalım Necla Özmen'in bugüne kadar viral olan açıklamaları neler?

Bakalım Necla Özmen'in bugüne kadar viral olan açıklamaları neler?

  • 'Buradan babama sesleniyorum; Maduro'yu serbest bırak.'

  • 'Sayın Trump'ın kızı olarak ortaya çıktığım için can güvenliğimden endişe duyuyorum. Rehin alınabilirim, kaçırılabilirim.'

  • 'Babamdan hiçbir beklentim yok. Sadece bana sahip çıksın. Beraber dans etmek isterim. Yaşına göre güzel dans ediyor.'

  • 'Trump'la çok benzerliğim var.'

  • 'Ortak genlerimiz var. Birbirimizi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. İkimizde de biraz delilik var.'

  • 'Donald Trump'ın başkan seçiminde haberlerde görünce beni yetiştiren anne, 'senin baban bu' dedi. Sayın Trump'ın bana sahip çıkmasını istiyorum.'

  • 'İnşallah babam çıkar. Bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın