Trump'ın Kızı Olduğunu Söyleyen Necla Özmen'in Tekrar Tekrar Okumak İsteyeceğiniz Açıklamaları

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia etti. Özmen, ayrıca DNA testi talebinde bulundu ancak mahkeme bu talebi reddetti. Özmen'in iddiaları ise hem yerli hem de yabancı basında büyük yankı uyandırdı.

Necla Özmen, babası olduğunu iddia ettiği Trump'a seslenmeye devam ediyor.

Bakalım Necla Özmen bugüne kadar neler söyledi!