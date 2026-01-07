Trump'ın Kızı Olduğunu Söyleyen Necla Özmen'in Tekrar Tekrar Okumak İsteyeceğiniz Açıklamaları
Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia etti. Özmen, ayrıca DNA testi talebinde bulundu ancak mahkeme bu talebi reddetti. Özmen'in iddiaları ise hem yerli hem de yabancı basında büyük yankı uyandırdı.
Necla Özmen, babası olduğunu iddia ettiği Trump'a seslenmeye devam ediyor.
Bakalım Necla Özmen bugüne kadar neler söyledi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Necla Özmen, ABD Başkanı Trump'ın kızı olduğunu iddia etmesiyle gündemimize geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım Necla Özmen'in bugüne kadar viral olan açıklamaları neler?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın