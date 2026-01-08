onedio
Çin'e Vize Serbestiyeti Gelmişti: Çin'den Türkiye'ye Uçuş Aramalarında Artış

08.01.2026 - 10:59

Türkiye, Çin vatandaşlarının turizm ve transit amaçlı seyahatleri için vize serbestiyeti getirmişti. Vize serbestiyeti haberlerinin ardından Çin’de Türkiye’ye uçuş aramalarının 6 kat arttığı öğrenildi. 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor.

Çinli turistler, dünyada en fazla harcama yapan turistler arasında en üst sıralarda yer alırken, vize serbestliği getirilmesi Türkiye’ye ilgiyi artırdı.

Kararın duyurulmasının ardından Çin şehirlerinden İstanbul’a uçuş aramalarının bir önceki haftaya kıyasla 6,3 kat yükseldiği, Antalya’ya uçuş aramalarının 1,3 kat, İzmir’e yönelik aramaların ise iki katına çıktığı görüldü.

Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2 bin 500–5 bin dolar arasında harcama yaptığı belirtilirken, bu grubun deniz-kum-güneş turizminden ziyade kültürel, gastronomi, sağlık ve inanç turizmine ilgi gösterdiği vurgulanıyor.

Bugün 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor.

