2 Ocak'tan İtibaren Çin Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait umuma mahsus pasaport sahiplerine Türkiye’ye yönelik vize muafiyeti getirildi. Buna göre Çin vatandaşları, 2 Ocak 2026’dan itibaren her 180 gün içinde en fazla 90 gün süreyle turistik seyahat ve transit geçişlerde Türkiye’ye vizesiz girebilecek.

