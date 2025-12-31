onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2 Ocak'tan İtibaren Çin Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi

2 Ocak'tan İtibaren Çin Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 20:50

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait umuma mahsus pasaport sahiplerine Türkiye’ye yönelik vize muafiyeti getirildi. Buna göre Çin vatandaşları, 2 Ocak 2026’dan itibaren her 180 gün içinde en fazla 90 gün süreyle turistik seyahat ve transit geçişlerde Türkiye’ye vizesiz girebilecek.

GELİŞMELER BİRAZDAN...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın