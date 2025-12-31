Cahit Berkay, Aracıyla Restorana Dalarak Kaza Geçirdi

İstanbul Esenyurt’ta otomobiliyle trafikte ilerleyen Moğollar grubunun üyesi Cahit Berkay, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç yol kenarında bulunan bir restorana girdi. Kaza sonrası büyük panik yaşayan Berkay, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.