Cahit Berkay, Aracıyla Restorana Dalarak Kaza Geçirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 20:03

İstanbul Esenyurt’ta otomobiliyle trafikte ilerleyen Moğollar grubunun üyesi Cahit Berkay, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç yol kenarında bulunan bir restorana girdi. Kaza sonrası büyük panik yaşayan Berkay, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Cahit Berkay, maddi hasarlı kaza geçirdi.

Moğollar grubunun üyesi sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt’ta geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Olay, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Trafikte ilerlediği sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Berkay’ın aracı, yol kenarında bulunan bir restorana girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, restoranda ciddi maddi hasar oluştu.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından büyük panik yaşayan Cahit Berkay, olay yerine sevk edilen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
