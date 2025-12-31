onedio
"Evde Tek Başına" Filminin Çekildiği İkonik Ev Yenileniyor

Hakan Karakoca
31.12.2025 - 19:09

Macaulay Culkin’in başrolünü üstlendiği Evde Tek Başına filminde yer alan ve sinema tarihinin simgelerinden biri haline gelen evin yeni sahipleri, hayranlardan gelen tepkiler üzerine önemli bir karar aldı. Başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında evin, filmdeki orijinal görünümüne sadık kalınarak restore edileceği açıklandı.

ABD’nin Illinois eyaletinde, yarım dönümlük bir arazi üzerinde bulunan ev; 1990 yapımı Evde Tek Başına ile 1992’de çekilen Evde Tek Başına 2: New York’ta Kayıp filmlerinde kullanılmıştı. Yapı 2018 yılında kapsamlı bir tadilatla genişletilmiş, ancak bu süreçte klasik ve sıcak ev atmosferi yerini modern ve minimalist bir tasarıma bırakmıştı. Bu değişim, filmin hayranlarından tepki görürken, yeni sahiplerin başlattığı renovasyonla evin eski ruhuna yeniden kavuşturulması hedefleniyor.

Ev bu yılın başında yeni sahiplerine kavuştu.

Ev, bu yılın başlarında 5,25 milyon dolara el değiştirdi. Projenin yöneticisi Scott Price, NBC5 Chicago’ya yaptığı açıklamada amaçlarının filme özgü atmosferi yeniden canlandırmak olduğunu belirterek, “Filmde sıcaklık ve sevgi hissi vardı. Renkler çok güzeldi, insana aile ortamında, gerçekten evdeymiş gibi hissettiriyordu. Biz de o büyüyü geri getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

1921 yılında inşa edilen evde beş yatak odası ve altı banyo bulunuyor. Yarım dönümlük arazide ayrıca kapalı bir basketbol sahası, sinema salonu, poker odası ve serinin yıldızı Macaulay Culkin’in ikonik çığlık anını tasvir eden bir Lego heykeli yer alıyor.

Ev airbnbn ile kiraya verilmişti.

Evin önceki sahipleri, 2021 yılında Disney+ için hazırlanan Home Sweet Home Alone projesi kapsamında evi Airbnb üzerinden bir günlüğüne kiraya açmıştı. Konaklama sırasında ev, filmdeki sahnelere gönderme yapacak şekilde bubi tuzaklarıyla donatılmış, misafirleri ise Macaulay Culkin’in filmdeki ağabeyi Buzz McCallister’ı canlandıran oyuncu karşılamıştı.

Filmdeki aile bu lüks evin giderlerini nasıl karşılıyordu?

Filmin yönetmeni Chris Columbus da geçtiğimiz yıl, Macaulay Culkin’in canlandırdığı Kevin McAllister’ın ailesinin bu evi maddi olarak nasıl karşılayabildiğine dair merak edilen soruya açıklık getirmişti. Columbus, Catherine O’Hara’nın hayat verdiği anne karakterinin başarılı bir moda tasarımcısı olarak çalıştığını, John Heard’ın canlandırdığı baba karakterinin ise reklam sektöründe yer aldığını ifade etmişti.

Macaulay Culkin ise özel hayatına dair bir detay paylaşarak, iki oğlunun filmde Kevin karakterini kendisinin canlandırdığını bilmediğini söylemişti.

