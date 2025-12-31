"Evde Tek Başına" Filminin Çekildiği İkonik Ev Yenileniyor
Macaulay Culkin’in başrolünü üstlendiği Evde Tek Başına filminde yer alan ve sinema tarihinin simgelerinden biri haline gelen evin yeni sahipleri, hayranlardan gelen tepkiler üzerine önemli bir karar aldı. Başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında evin, filmdeki orijinal görünümüne sadık kalınarak restore edileceği açıklandı.
ABD’nin Illinois eyaletinde, yarım dönümlük bir arazi üzerinde bulunan ev; 1990 yapımı Evde Tek Başına ile 1992’de çekilen Evde Tek Başına 2: New York’ta Kayıp filmlerinde kullanılmıştı. Yapı 2018 yılında kapsamlı bir tadilatla genişletilmiş, ancak bu süreçte klasik ve sıcak ev atmosferi yerini modern ve minimalist bir tasarıma bırakmıştı. Bu değişim, filmin hayranlarından tepki görürken, yeni sahiplerin başlattığı renovasyonla evin eski ruhuna yeniden kavuşturulması hedefleniyor.
Ev bu yılın başında yeni sahiplerine kavuştu.
Ev airbnbn ile kiraya verilmişti.
Filmdeki aile bu lüks evin giderlerini nasıl karşılıyordu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın