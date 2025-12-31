"Evde Tek Başına" Filminin Çekildiği İkonik Ev Yenileniyor

Ev, bu yılın başlarında 5,25 milyon dolara el değiştirdi. Projenin yöneticisi Scott Price, NBC5 Chicago’ya yaptığı açıklamada amaçlarının filme özgü atmosferi yeniden canlandırmak olduğunu belirterek, “Filmde sıcaklık ve sevgi hissi vardı. Renkler çok güzeldi, insana aile ortamında, gerçekten evdeymiş gibi hissettiriyordu. Biz de o büyüyü geri getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

1921 yılında inşa edilen evde beş yatak odası ve altı banyo bulunuyor. Yarım dönümlük arazide ayrıca kapalı bir basketbol sahası, sinema salonu, poker odası ve serinin yıldızı Macaulay Culkin’in ikonik çığlık anını tasvir eden bir Lego heykeli yer alıyor.