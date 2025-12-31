onedio
Ankara'da Yaşayan Bir Kadın Trump'a Babalık Davası Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 17:30

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Mahkeme, iddiaların yeterli ve somut kanıtlarla ortaya konulmadığını belirterek davayı reddetti. Özmen ise karara karşı itiraz yoluna gittiğini duyurdu.

Ankara 27’nci Aile Mahkemesi’nde Trump'a babalık davası açtı.

Necla Özmen, 25 Eylül tarihinde Ankara 27. Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık davası açtı. Dilekçesinde 1970 doğumlu olduğunu ve nüfus kayıtlarında Satı ile Dursun Özmen’in çocuğu olarak göründüğünü ifade eden Özmen, Dursun Özmen’in 2009’da vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen’in ise 2017 yılında gerçeği kendisine açıkladığını öne sürdü.

İddiaya göre Satı Özmen, hastanede ölü bir bebek dünyaya getirdiğini; aynı dönemde doğum yapan ve Trump’la yasak bir ilişki yaşadığı ileri sürülen Sophia isimli kadının doğurduğu bebeğin kendisine verildiğini anlattı. Özmen de bu anlatıma dayanarak biyolojik babasının belirlenmesi amacıyla DNA incelemesi yapılmasını talep etti.

Mahkeme davayı reddetti.

Mahkeme, 10 Ekim’de verdiği kararla davayı kabul etmedi. Gerekçede, davacının başvurusunda Trump’ın biyolojik baba olduğuna dair somut ve destekleyici herhangi bir delil sunmadığına dikkat çekildi. Dilekçedeki eksikliğin usule değil, doğrudan davanın esasına ilişkin olduğu belirtilerek, bu nedenle eksikliğin giderilmesi için süre verilmesinin hukuken mümkün olmadığı ifade edildi. Usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen iddia ve kanıtlarla yargılama yapılamayacağı vurgulanarak davanın reddine karar verildi.

Karara itiraz eden Özmen, Trump'a çağrı yaptı.

Necla Özmen, DHA’ya yaptığı açıklamada mahkemenin ret kararını istinafa taşıdığını, ayrıca ABD Büyükelçiliği’ne ve ABD’deki mahkemelere de dilekçeler gönderdiğini söyledi. Kendisini nüfusuna aldıran aileye veren kişinin Sophia adlı kadın olduğunu öne süren Özmen, biyolojik annesinin kendisini doğurduktan sonra bıraktığını, babasının NATO’da görevli olması nedeniyle Trump’la bu süreçte tanışmış olabileceklerini düşündüğünü ifade etti. Kendisini büyüten annenin daha fazla bilgiyi babasının bildiğini söylediğini ancak onun vefatı nedeniyle soramadığını aktardı.

Özmen, 2017 yılında Trump’ı haberlerde gördüğünde kendisini büyüten annenin “Bu kişi senin baban” dediğini, biyolojik annesinin de teslim sırasında fotoğraf gösterdiğini iddia etti. Kimseye zarar verme amacı olmadığını vurgulayan Özmen, yalnızca gerçeği öğrenmek istediğini belirterek Trump’la görüşmek istediğini, kabul etmesi halinde DNA testiyle durumun netleşebileceğini söyledi ve “İyi bir baba olduğuna inanıyorum, beni geri çevirmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

