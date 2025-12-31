Ankara'da Yaşayan Bir Kadın Trump'a Babalık Davası Açtı
Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Mahkeme, iddiaların yeterli ve somut kanıtlarla ortaya konulmadığını belirterek davayı reddetti. Özmen ise karara karşı itiraz yoluna gittiğini duyurdu.
Ankara 27’nci Aile Mahkemesi’nde Trump'a babalık davası açtı.
Mahkeme davayı reddetti.
Karara itiraz eden Özmen, Trump'a çağrı yaptı.
