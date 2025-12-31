Ankara'da Yaşayan Bir Kadın Trump'a Babalık Davası Açtı

Necla Özmen, 25 Eylül tarihinde Ankara 27. Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık davası açtı. Dilekçesinde 1970 doğumlu olduğunu ve nüfus kayıtlarında Satı ile Dursun Özmen’in çocuğu olarak göründüğünü ifade eden Özmen, Dursun Özmen’in 2009’da vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen’in ise 2017 yılında gerçeği kendisine açıkladığını öne sürdü.

İddiaya göre Satı Özmen, hastanede ölü bir bebek dünyaya getirdiğini; aynı dönemde doğum yapan ve Trump’la yasak bir ilişki yaşadığı ileri sürülen Sophia isimli kadının doğurduğu bebeğin kendisine verildiğini anlattı. Özmen de bu anlatıma dayanarak biyolojik babasının belirlenmesi amacıyla DNA incelemesi yapılmasını talep etti.