onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yılbaşında Metro Kaça Kadar Açık, Ücretsiz mi? İstanbul Yılbaşı Metro Çalışma Saatleri

Yılbaşında Metro Kaça Kadar Açık, Ücretsiz mi? İstanbul Yılbaşı Metro Çalışma Saatleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 15:30

Yeni yıla girmemize sayılı saatler kaldı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde vatandaşlarımız yılbaşı planlarını çoktan yaptı. Kimisi dışarıda, kimisi bir sevdiğinin evinde yeni yılı karşılayacak. Bu noktada en merak edilen ise yılbaşı gecesinde metroların çalışıp çalışmadığı. İBB, yılbaşında metroların çalışıp çalışmayacağını açıkladı.

İşte İstanbul yılbaşı metro çalışma saatleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılbaşında Metro Açık mı 2026?

Yılbaşında Metro Açık mı 2026?

Yılbaşı gecesinde İstanbul'da metrolar hizmet vermeye devam edecek. Yılbaşını dışarıda kutlayanlar metro hatlarını sabaha kadar kullanabilecek. İstanbullular kesintisiz olarak metro hatlarına binebilecek.

Yılbaşında Metrolar Kaça Kadar Açık 2026?

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece;

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

  • M1B Yenikapı-Kirazlı 

  • M2 Yenikapı-Hacıosman

  • M3 Bakırköy-Kayaşehir

  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı 

  • M5 Üsküdar-Samandıra 

  • M6 Levent-Boğaziçi Ü. | Hisarüstü 

  • M7 Yıldız-Mahmutbey

  • M8 Bostancı-Parseller

  • M9 Ataköy-Olimpiyat 

metro hatlarında seferler sabaha kadar devam edecek.

Öte yandan;

  • T1 Kabataş-Bağcılar

  • (İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 22.00'den sonra Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacaktır.)

  • T3 Kadıköy-Moda

  • T4 Topkapı-Mescidi Selam

  • T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile,

  • F1 Taksim-Kabataş

  • F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.

1 Ocak Metro Ücretsiz mi?

1 Ocak Metro Ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak'ta metronun ücretsiz olduğunu açıkladı. İBB'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: '1 Ocak günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.'

Dolayısıyla 1 Ocak'ta metroyu ücretsiz kullanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olmanız gerekiyor.

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın