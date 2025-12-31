onedio
Türkiye'nin En Popüler İlçesine Yılbaşı İçin 24 Saatte 10 Bin Araç Giriş Yaptı

Türkiye’nin En Popüler İlçesine Yılbaşı İçin 24 Saatte 10 Bin Araç Giriş Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.12.2025 - 15:51

Her yaz turistlerin akınına uğrayan Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu kez yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’nin tatil cennetine yeni yıl öncesi 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı. Otellerde doluluk oranı ise yüzde 50’lerde.

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a yılbaşı akını.

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a yılbaşı akını.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor. İlçeye 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı. 

Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında polis ve jandarma tarafından kente giriş yapan araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Narkotik ve bomba dedektör köpekleri ise araçlarda arama yaptı. Kentte açık olan otellerde doluluk oranının ise yüzde 50'ler seviyesinde olduğu, otel fiyatlarının ise gecelik bin liradan başladığı ifade edildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
