Türkiye’nin En Popüler İlçesine Yılbaşı İçin 24 Saatte 10 Bin Araç Giriş Yaptı
Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a yılbaşı akını.
Buradan izleyebilirsiniz:
arkadas bu Bodrum denen yeri alin götürün bu ülkeden ...ada falan yapin!!!!
iyi ki Bodrum var başka yerlere bulaşmayın yeter
Şahsen param olsa yılbaşı tatili için Bolu'ya giderdim. Bodrum ne alaka la? Hani sıcak diyeyse zaten bir ay öncesine kadar hava sıcaktı. Neyin şovu bu Bodrum... Devamını Gör