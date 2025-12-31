Türkiye’nin En Popüler İlçesine Yılbaşı İçin 24 Saatte 10 Bin Araç Giriş Yaptı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor. İlçeye 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı.

Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında polis ve jandarma tarafından kente giriş yapan araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Narkotik ve bomba dedektör köpekleri ise araçlarda arama yaptı. Kentte açık olan otellerde doluluk oranının ise yüzde 50'ler seviyesinde olduğu, otel fiyatlarının ise gecelik bin liradan başladığı ifade edildi.