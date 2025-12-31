Alkollü İçkilerin 2026 Bedeli Belli Oldu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 82 bin 464 lira olarak belirlendi.

Perakende satış belge bedeli de Resmi Gazete’de yer aldı. İl merkezlerinde veya büyükşehir sınırları içinde 4 bin 240 TL olacak olan bedel, ilçe merkezlerinde 2 bin 802 TL; mahallelerde 1107 TL olacak.

Açık içki satış belgesi il merkezleri veya büyükşehir belediyelerinde 17 bin 704 TL olarak uygulanacak. Mahallelerde ise 6 bin 792 TL bedel ödenecek.

Nargilelik tütün mamülü belgesi de 39 bin-43 bin TL arasında değişecek.