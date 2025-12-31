onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Alkollü İçkilerin 2026 Bedeli Belli Oldu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Alkollü İçkilerin 2026 Bedeli Belli Oldu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.12.2025 - 14:33

Alkollü içki ve tütün mamulleri satış belgeleri bedeli belli oldu. 2026’da uygulanacak yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2026 bedelleri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2026 yılı bedelleri belli oldu.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2026 yılı bedelleri belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 82 bin 464 lira olarak belirlendi.

Perakende satış belge bedeli de Resmi Gazete’de yer aldı. İl merkezlerinde veya büyükşehir sınırları içinde 4 bin 240 TL olacak olan bedel, ilçe merkezlerinde 2 bin 802 TL; mahallelerde 1107 TL olacak.

Açık içki satış belgesi il merkezleri veya büyükşehir belediyelerinde 17 bin 704 TL olarak uygulanacak. Mahallelerde ise 6 bin 792 TL bedel ödenecek. 

Nargilelik tütün mamülü belgesi de 39 bin-43 bin TL arasında değişecek.

Tesis kurmak için belirlenen yetki belgesi ve vize bedeli açıklandı.

Tesis kurmak için belirlenen yetki belgesi ve vize bedeli açıklandı.

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 628 bin 531 TL, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 1 milyon 257 bin 64 TL, tütün ticareti yetki belgesi 628 bin 531 TL ve tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri yıllık 62 bin 849 TL oldu.

Her yıl 100 milyon sigara üretim kapasitesi yapacak tesis için 211 bin 238 TL bedel belirlendi. Tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 2 bin 506 lira alınacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın