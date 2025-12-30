1 Ocak 2026’da Geçerli Olacak Köprü ve Otoyol Zamları Belli Oldu

1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla köprü ve otoyollara zam gelecek. Yeni zamlı tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otomobiller için tek yönlü 59 TL olacak. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de zamlandı.

Kaynak: NTV