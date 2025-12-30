onedio
1 Ocak 2026’da Geçerli Olacak Köprü ve Otoyol Zamları Belli Oldu

İsmail Kahraman
31.12.2025 - 00:18

1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla köprü ve otoyollara zam gelecek. Yeni zamlı tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otomobiller için tek yönlü 59 TL olacak. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de zamlandı.

Kaynak: NTV

Yeni yıla 1 gün kala köprü ve otoyollara gelen zamlar da belli oldu.

NTV’de yer alan habere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden tek yönlü geçiş 59 lira olacak. Motosikletler için ise tek geçiş ücreti 25 lira oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü zamlı fiyatları

Osman Gazi Köprüsü zamlı fiyatları

1915 Çanakkale Köprüsü zamlı fiyatları

