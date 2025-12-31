onedio
1 Ocak 2026 Borsalar Açık mı? Bugün Borsada İşlem Yapılabiliyor mu? Borsa İstanbul Kapalı mı?

31.12.2025 - 13:08

Yıl sonu yaklaşırken yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında borsa çalışma durumu yer alıyor. Yılbaşı takvimi, seans saatleri ve takas süreçleri yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde borsada işlem yapılıp yapılamadığı sıkça sorgulanıyor.

İşte 1 Ocak 2026 ve yılbaşı dönemi için güncel borsa durumu.

1 Ocak 2026 Borsalar Açık mı?

1 Ocak 2026 tarihi resmi tatil kapsamında yer alıyor. Yılbaşı günü olması nedeniyle tüm piyasalarda işlemlere ara veriliyor. Pay piyasası, VİOP ve diğer borsa seanslarında işlem yapılmıyor, seans düzeni uygulanmıyor.

Borsa İstanbul, yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak Perşembe günü kapalı kalıyor. Piyasalarda işlem akışı 2 Ocak Cuma günü saat 09.40 itibarıyla yeniden başlıyor.

31 Aralık 2025 Borsada İşlem Yapılabiliyor mu?

31 Aralık tarihi resmi tatil kapsamında yer almıyor. Yılın son günü olması nedeniyle yatırımcı ilgisi artış gösteriyor ve piyasada işlem yoğunluğu yaşanabiliyor. Borsa İstanbul, 31 Aralık Çarşamba günü işlem görmeye devam ediyor.

Seanslar planlandığı şekilde sürdürülüyor ve yatırımcılar hisse senedi, fon, bono ve diğer finansal araçlarda alım satım gerçekleştirebiliyor.

1 Ocak Borsa İstanbul'da İşlem Yapılabilecek mi?

1 Ocak 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul kapalı durumda olacak. Resmî tatil uygulaması nedeniyle pay piyasası, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarında işlem yapılmayacak. Aynı tarihte bankalar ve diğer finans kurumları da faaliyet göstermeyecek.

Yılbaşı tatili takas süreçlerini de etkiliyor. 30 Aralık tarihli işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. 31 Aralık tarihinde yapılan işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi gününe sarkacak.

