1 Ocak 2026 Borsalar Açık mı? Bugün Borsada İşlem Yapılabiliyor mu? Borsa İstanbul Kapalı mı?

1 Ocak 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul kapalı durumda olacak. Resmî tatil uygulaması nedeniyle pay piyasası, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarında işlem yapılmayacak. Aynı tarihte bankalar ve diğer finans kurumları da faaliyet göstermeyecek.

Yılbaşı tatili takas süreçlerini de etkiliyor. 30 Aralık tarihli işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. 31 Aralık tarihinde yapılan işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi gününe sarkacak.