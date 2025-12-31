Roblox Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? 2026 Roblox Son Durum

2026 yılı itibarıyla Roblox’a yönelik erişim engeli devam ediyor. Türkiye genelinde platforma resmi olarak yeniden erişim sağlanmış değil. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde yasak kararının kaldırıldığına dair yayımlanmış bir duyuru bulunmuyor.

Oyuncular tarafından yapılan denemelerde de platforma doğrudan erişim sağlanamadığı görülüyor. Resmi makamlar tarafından alınmış yeni bir mahkeme kararı ya da erişimin açıldığına yönelik teyit edilmiş açıklama henüz paylaşılmadı.