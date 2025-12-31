onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Roblox Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? 2026 Roblox Son Durum

Roblox Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? 2026 Roblox Son Durum

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 11:01

Türkiye’de milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinden beri erişime kapalı durumda bulunuyor. Aradan geçen süreye rağmen platformun ne zaman yeniden açılacağına dair belirsizlik sürüyor. 2026 yılına girilirken oyuncular, erişim engelinin kalkıp kalkmadığını ve sürecin hangi aşamada olduğunu yakından takip ediyor. Yetkili kurumlar ile platform yönetimi arasında yürütülen görüşmeler, gündemdeki yerini koruyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Roblox Açıldı mı?

2026 Roblox Açıldı mı?

2026 yılı itibarıyla Roblox’a yönelik erişim engeli devam ediyor. Türkiye genelinde platforma resmi olarak yeniden erişim sağlanmış değil. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde yasak kararının kaldırıldığına dair yayımlanmış bir duyuru bulunmuyor.

Oyuncular tarafından yapılan denemelerde de platforma doğrudan erişim sağlanamadığı görülüyor. Resmi makamlar tarafından alınmış yeni bir mahkeme kararı ya da erişimin açıldığına yönelik teyit edilmiş açıklama henüz paylaşılmadı.

Roblox Ne Zaman Açılacak?

Roblox Ne Zaman Açılacak?

Roblox’un yeniden erişime açılacağı tarihe ilişkin net bir takvim açıklanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Roblox yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Yetkililer, platformda yer alan sakıncalı içeriklerin kaldırılması ve çocuk güvenliğine yönelik önlemlerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İçerik denetim süreçlerinin tamamlanması ve hukuki değerlendirmelerin sonuçlanması halinde erişim engelinin yeniden gözden geçirilebileceği ifade ediliyor. Sürecin teknik ve hukuki aşamalar nedeniyle uzayabileceği belirtiliyor.

Roblox Neden Kapatıldı?

Roblox Neden Kapatıldı?

Roblox’a erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Ağustos 2024 tarihinde alınan karar doğrultusunda uygulandı. Mahkeme, platformda yer alan bazı oyun ve içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimi açısından risk taşıdığı yönünde tespitlerde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın çocukların korunması amacıyla alındığını vurguladı. Yapılan değerlendirmelerde zararlı içerikler, dijital güvenlik riskleri ve denetim eksiklikleri ön plana çıktı. Sürecin, ilgili kurumlar ve platform yetkilileri arasında yürütülen görüşmelerle şekilleneceği aktarılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın